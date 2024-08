Casal de brasileiros compra escola em Estoril. “Foi paixão à primeira vista”

Brasileiros assumem o comando do Colégio Príncipe de Aviz. A meta é investir no setor, um dos mais promissores de Portugal.

Os brasileiros Daniela e Rodrigo Buzzi — ela, advogada de multinacional, ele, empresário do setor automotivo — chegaram em Portugal há dois anos, depois de deixarem suas atividades profissionais para trás, em São Paulo, e de abrirem mão do “sonho americano” nos Estados Unidos. Embarcaram com tudo em um novo projeto no país lusitano: a educação escolar de crianças brasileiras e portuguesas.

Depois de analisarem vários investimentos possíveis e consultarem dezenas de oportunidades, o casal decidiu adquirir um colégio em São João do Estoril e empreender no setor educacional, com uma meta clara: tornar a escola uma referência no modelo de ensino português. Para isso, Daniela e Rodrigo aprofundaram os vários componentes do currículo nacional e o complementaram com a introdução de música, robótica, ensino de línguas, entre outros quesitos, que, na visão dos dois, melhoram a essência do aprendizado.

Com 91 alunos portugueses matriculados, o Colégio Príncipe de Aviz (antigo externato do mesmo nome), com 13 professores também portugueses, trabalha com o primeiro ciclo educacional. A unidade está instalada em um espaço de cerca de 5 mil metros quadrados, que inclui campo de futebol semiprofissional, jardins e área de convivência. Nos dias de sol, as aulas são substituídas por passeios na praia, com a participação do casal proprietário.

Daniela exorta o colégio como um empreendimento que traz satisfação pessoal. “Isso aqui é um ser vivo, que não tem rotina e produz uma interação muito grande com a comunidade”, diz. A paixão pela educação é tamanha que os planos do casal não se encerram no Príncipe de Aviz. A ideia é expandir o modelo adotado no colégio. “Temos algo em vista já para o próximo ano. Isso é garantido e está em elaboração”, afirma Rodrigo.

Crescimento sólido

As motivações da família Buzzi para se mudar do Brasil para Portugal seguiram as de muitos brasileiros, como a insegurança nas grandes cidades, a polarização política e a busca de melhor qualidade de vida. Com dois filhos, Sofia, de 5 anos, e Bernardo, de 9, o casal considera a decisão acertada. Com cabeça de empreendedor, Rodrigo ressalta que a compra da escola foi uma oportunidade e que a paixão pelo setor de educação foi imediata.

A trajetória do casal pelo mundo — ele com 40 anos, ela com 38 — começou em 2015, quando foram morar em Miami, nos Estados Unidos. Ficaram por lá três anos, mas, logo que a pandemia do novo coronavírus começou, resolveram voltar para São Paulo, onde permaneceram até 2022. Foi quando todos fizeram as malas e aportaram em Cascais.

Como advogada de uma multinacional, Daniela cuidava de contratos e do mercado de capitais, inclusive do setor de ações. A primeira experiência dela com a área de educação se deu há cerca de nove anos, por meio de uma franquia de escolas de inglês, voltada para adultos e adolescentes. “Quando mudamos para Portugal, a ideia era avaliar oportunidades, pois o país tem muito a oferecer, mas não pensamos, necessariamente, na área de educação”, conta.

Mas o destino acabou colocando o casal frente a frente com o colégio que acabaram comprando. Segundo Daniela, de início, pensou-se em um formato novo de ensino, com metodologias que introduzissem mais aspectos visuais. Mas o modelo português falou mais alto. O negócio se consolidou em parceria com um grupo de ensino interessado em investir em Portugal, com franquia de escolas, sócio de um fundo de investimento.

“Nós começamos com a ideia de trazer uma coisa nova para Portugal, contudo, quando encontramos esta escola, nos apaixonamos pelas professoras, pelas famílias, pela comunidade escolar, pelo carinho e pelo material humano”, relata a brasileira. “Foi paixão foi à primeira vista, uma agradável surpresa”, relembra. “A nossa conclusão foi a de que não havia necessidade de mudar a identidade portuguesa da escola. Na verdade, o melhor seria avançar no que já era ótimo”, complementa.

O agora Colégio Príncipe de Aviz adota o currículo nacional, complementado com atividades como inglês, robótica, ioga, dança e outras ações que enriqueçam o currículo que é aplicado. “Queremos manter a essência do ensino. O que tem aqui é muito bom e vamos melhorar e evoluir”, reitera Daniela. Ela acrescenta que o objetivo é se inserir na cultura local, do país que adotaram para viver, como forma de melhorar a educação ministrada no colégio.

Rodrigo faz questão de explicar a mudança do nome do estabelecimento, que passou de externato para colégio. Ele acredita que a mudança da denominação vai muito além do termo em si, o que significa uma coisa nova, moderna, mais atual. “É uma mudança de conceito e os planos são os melhores possíveis”, afirma Rodrigo.

O objetivo do casal é formar uma base muito sólida para, nos próximos anos, expandir, “com a mesma humildade, a mesma simplicidade, a mesma certeza”. Rodrigo observa que a educação, ao lado dos serviços de saúde e do turismo, é um dos setores que mais têm atraído investimentos. “Nós queremos nos fixar nesse segmento”, frisa.