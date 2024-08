Rui Rocha acusa Governo de ser “mais do mesmo”: “Laranja por fora, rosa por dentro”

A Iniciativa Liberal (IL) arrancou o ano político a distanciar-se do Governo da AD, que acusa de ser "mais do mesmo" relativamente ao anterior executivo do PS. Endurecendo o tom contra o executivo, Rui Rocha assumiu que o lugar da IL será na "oposição firme" se o executivo mantiver este rumo e avisou até que não viabilizará um Orçamento do Estado (OE) que não seja "fiel" à "ideia de mudança do país que as pessoas quiseram nas eleições".

