PSD contrata tiktoker. TikTok é a nova rede dos partidos para pescar jovens

A guerra pelos votos passou dos media tradicionais para as redes sociais e no TikTok quem for viral é “rei”. Com esse objectivo, os partidos estão a apostar cada vez mais nesta plataforma.

Em Portugal, 3,3 milhões de pessoas usam o TikTok. Em 2023, quase metade dos jovens portugueses estava lá. Por isso, e sem surpresas, é lá que políticos e partidos querem estar. Na Assembleia da República, os corredores são cada vez mais usados como cenários para vídeos destinados às redes sociais numa altura em que os partidos tentam rivalizar com o sucesso de André Ventura naquela plataforma. Uma aposta crescente que é transversal a todos os partidos parlamentares. Sinal disso mesmo, no último mês, a bancada do PSD contratou um tiktoker – Rui Lopo, de 23 anos – para assessorar o grupo parlamentar, mas que assume que boa parte do seu trabalho passará por melhorar o desempenho dos deputados sociais-democratas no TikTok.