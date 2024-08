Há 11 governantes a receber subsídio de alojamento. Montenegro não é um deles

São 11 os governantes ― dois ministros e nove secretários de Estado ― a receberem ajudas de custo para alojamento dos membros do executivo que não têm residência em Lisboa. Desde que este Governo tomou posse, o primeiro-ministro já assinou 11 despachos. O número, calculado com base nos despachos disponibilizados até à data em Diário da República, fica atrás dos 13 membros do anterior executivo que pediram o mesmo apoio ao longo dos dois anos de mandato. Com muitos dos seus 59 governantes com residência fora de Lisboa – a maioria em Braga, Porto, Aveiro, Évora ou Coimbra –, Luís Montenegro mantém como morada principal a sua residência em Espinho, mas abdicou do subsídio.

