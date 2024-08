Turismo a mais

Já todos devíamos saber que "tudo o que é de mais é moléstia". Seja no que for. Tem de haver (sempre) um ponto de equilíbrio: nem de mais, nem de menos. Mas, com a ganância desenfreada, o desvario instituído, e tudo ser consentido, sem proibições efectivas, como pode o planeta sobreviver a tantos fatais atropelos?

Uma pequena parte das pessoas, em relação a toda a humanidade, goza escandalosamente, desviando-se das normas habitacionais normais e sustentáveis, como se a poluição não vá também atacar essa "felizarda" gente.

São cruzeiros altamente poluentes, viagens aeronáuticas intermináveis e inúteis. São bombas de todos os tipos de destruição e morte. É um usufruir de tudo, provocando uma poluição generalizada, sem qualquer retrocesso. É uma panaceia enganosa.

Agora que o turismo tomou conta das grandes urbes, as pessoas locais estão a ficar cada vez mais alarmadas, pois sentem-se prisioneiras daquilo que normalmente faziam e deixaram de o poder fazer. A vida quotidiana tornou-se um pandemónio, pois não é natural "haver sol na eira e chuva no nabal".

E, assim, apareceu uma pandemia, que veio para ficar, apanhando nas suas malhas milhares e milhares de infelizes, chamada gentrificação, que mais não é, grosso modo, “um processo de mudança urbana e de substituição social nos bairros dos centros históricos, nos quais as classes mais pobres são/foram substituídas pelas classes mais endinheiradas".

José Amaral, Vila Nova de Gaia

O sorriso

“O sorriso foi quem abriu a porta. Era um sorriso com muita luz lá dentro”, escreveu Eugénio de Andrade. Pode ser que o constante sorriso de Kamala Harris ajude a abrir a porta da presidência norte-americana. Foi na presidência de Joe Biden, tendo Kamala como "vice", que o armamento enviado pelos EUA ajudou Israel nessa carnificina. O cessar-fogo vai surgir quando Gaza estiver totalmente arrasada. Kamala vai continuar a sorrir?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Naufrágio no Mediterrâneo

Acabo de enviar para o NYT, obviamente em inglês, este texto que também quero enviar para o meu jornal de eleição em Portugal: esta semana penso que o vosso jornal devia estar envergonhado com a quantidade de notícias sobre o naufrágio de um barco no Mediterrâneo e os esforços para trazer à superfície as vítimas. Não é só o vosso jornal, de acordo, são todos os jornais e canais de TV. Todas as semanas, centenas de refugiados morrem em barcos que se afundam aí. E breves ou nenhumas notícias aparecem. A única diferença agora é que estes são muito ricos. É assim que estamos nos nossos padrões morais.

M. Helena Cabral, Carcavelos

Arrendamentos

Cerca de metade dos estudantes do ensino ​superior deslocados e com direito a apoio na renda não se candidatou por não ter contrato de arrendamento. É, desde sempre, uma situação comum aos arrendamentos normais. Há muitos senhorios que se recusam a passar contratos de arrendamento para não terem de pagar impostos. É uma situação ilegal. A necessidade de casa, a dificuldade em arranjar fiadores, e outras burocracias inerentes, levam quer os necessitados quer os senhorios a abdicar dos contratos de arrendamento. É uma situação que leva a prejuízos para o Estado e para as pessoas que, eventualmente, beneficiem com a existência de contratos de arrendamento. É evidente que ao Estado compete fiscalizar e fazer cumprir a lei. Ao Governo compete arranjar soluções capazes de dar resposta a tal problema, ou não será?

Mário Pires Miguel, Reboleira

Notícia sobre partos

Li os detalhes da demissão do responsável de Obstetrícia da Maternidade Alfredo da Costa e sublinho maternidade! Então um serviço especializado que trabalha 24 horas, presumo eu, faz num dia 25 partos e consideram que isso é um excesso de trabalho que não conseguem aguentar!? Eu nem ouso fazer uma crítica a esta situação. Apenas faço minhas as palavras do Dr. Eduardo Barroso (sobre a obrigação de os novos médicos fazerem serviço obrigatório no SNS): mas está tudo doido?

Quem fala assim não tem vergonha de o dizer sequer? Só se quase todos os médicos foram de férias em Agosto, como já referiu um administrador hospitalar. E eu começo a acreditar. É de um egoísmo. Talvez para o PÚBLICO fosse mais rentável fechar em Agosto, não acha? E não é um sector fundamental.

Maria Dulce Anastácio, Porto