De bicicleta pela grande rota Trans Dinarica

São mais de 4000 quilómetros que passam por oito países: Eslovénia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Macedónia do Norte, Kosovo e Albânia. Foi oficialmente inaugurada no final do mês passado e já recebe pelos seus caminhos ciclistas de todo o mundo.

"Não tenho dúvidas de que irá contribuir para expandir o segmento das bicicletas e, como acontece com qualquer novidade, para desenvolver a região", disse ao Sousa Ribeiro Gregor Fenko, gerente de um hotel em Tolmin, na Eslovénia, tida como o ponto de partida desta Trans Dinarica, uma rota considerada como obrigatória para publicações como a National Geographic ou a Lonely Planet. Haja pernas, que cenários de assombro não vão faltar: montanhas que se oferecem como varandas à contemplação, rios e lagos que hipnotizam olhares, aldeias com gente hospitaleira, garante o Sousa Ribeiro, que aqui recorda viagens mágicas por estas paragens.

A Mara Gonçalves, por sua vez, convida-nos a passear, algures na Ericeira, pelas poças de maré à procura do mundo diversificado e saboroso das algas. E a Maria José Santana leva-nos à Feira de São Mateus, em Viseu, entre farturas, carrosséis e enguias ao preço do ouro.

