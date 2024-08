Polícia alemã detém um suspeito de 15 anos ligado ao ataque em festival

Autoridades detiveram uma pessoa de 15 anos após o ataque com faca de sexta-feira à noite na Alemanha. Suspeito fugiu do local após o ataque. Três pessoas morreram e oito ficaram feridas.

A polícia alemã deteve um jovem de 15 anos por suspeitas de ser o autor do ataque de sexta-feira à noite num festival em Solingen, confirmaram as autoridades da Alemanha numa conferência de imprensa. Várias armas brancas encontradas junto ao local do crime foram recolhidas para análise, algumas das quais encontradas em caixotes de lixo. Não se sabe ainda se foram realmente utilizadas no ataque, que o chefe da polícia, Markus Rohor, e o representante do Ministério Público de Dusseldorf​, Markus Casper, descreveram como "frenético".

Questionado sobre se o possível envolvimento de mais pessoas no esfaqueamento da noite de sexta-feira, o chefe da polícia alemã, respondeu que as autoridades acreditam que o jovem de 15 anos é o autor do ataque e que não há mais suspeitos a monte. Confirmou também que este se tratou de "um ataque muito dirigido" à garganta das vítimas, tal como já havia sido descrito por testemunhas no local, mas recusou-se a dar mais informações sobre o suspeito. Nenhuma das vítimas sobreviventes e das testemunhas do ataque disseram conhecer o suspeito.

As autoridades estavam desde a noite de sexta-feira, dia 23 de Agosto, em busca do autor de um ataque com arma branca que resultou na morte de três pessoas. Oito pessoas ficaram feridas, cinco das quais com gravidade. De acordo com o relato dado por testemunhas à polícia, o suspeito fugiu do local após o ataque. Não se conhecem até ao momento as motivações por trás do incidente, mas a polícia não colocou de parte a possibilidade de terrorismo. De resto, para a polícia, essa parece ser a motivação mais plausível para o ataque.

Num comunicado citado pela BBC, a polícia de Dusseldorf, que está envolvida na investigação, confirmou que a detenção aconteceu "na sequência das buscas" relacionadas com o ataque de sexta-feira à noite. "Simultaneamente, uma série de medidas policiais estão a ser levadas a cabo, incluindo buscas em vários locais", adiantaram as autoridades. Entretanto, em conferência de imprensa, a polícia disse ter muitas provas para analisar nas próximas horas, tendo em conta a "brutalidade e complexidade" do ataque.