Dois carros explodem junto a uma sinagoga no sul de França

Explosão de carros, com botijas de gás no interior, fez um ferido junto a uma sinagoga França. Governo fala de mão criminosa. Ataque aconteceu pouco antes da chegada dos fiéis ao local.

Dois carros explodiram na manhã deste sábado junto à sinagoga Beth Yaacov, em La Grande-Motte, perto de Montpellier, no sul de França. Um agente da polícia ficou ferido. No interior dos veículos estaria uma botija de gás, noticiou o Le Monde, citando fontes das forças de segurança francesas. O autarca da cidade, Stéphan Rossignol, já está no local junto dos bombeiros e das autoridades, que já estão a investigar o incidente.

O caso está a ser abordado como um ataque premeditado, confirmou o Governo, com o ministro do Interior francês a assumir que a explosão foi "claramente criminosa".

Yonathan Arfi, presidente do Conselho Representativo das Instituições Judaicas de França, também considerou que "explodir botijas de gás num carro em frente à sinagoga de La Grande-Motte na hora prevista de chegada dos fiéis não é apenas um ataque a um local de culto": "É uma passagem para o acto de tentar matar judeus", concretizou.

Une tentative d’incendie, manifestement criminelle, a touché la synagogue de la Grande Motte ce matin. Je veux assurer nos concitoyens juifs et la commune de tout mon soutien et dire qu’à la demande du Président de la République @EmmanuelMacron, tous les moyens sont mobilisés… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 24, 2024

A Câmara Municipal de Hérault, o departamento francês onde fica La Grande-Motte, deixou uma mensagem nas redes sociais a condenar "com a maior firmeza os factos ocorridos esta manhã na sinagoga": "Pedimos à polícia e aos guardas que reforçassem a segurança dos interesses judaicos no departamento", escreveu a autarquia da região, que expressou ainda "todo o apoio" aos "concidadãos judeus e a toda a comunidade".

O Governo já apelou às autoridades locais para que reforcem imediatamente a segurança e mantenham uma "vigilância absoluta" junto a todos os locais de culto judaico em todo o país. O ministério do Interior pediu às forças de segurança que "forneçam e garantam vigilância constante e sistemática nos momentos de entrada e saída dos fiéis nos locais de culto judaico", disse em comunicado.

Nas redes sociais, Gérald Darmanin, ministro do Interior francês, repetiu o apoio à comunidade judaica e disse que, "a pedido do Presidente da República, Emmanuel Macron, todos os meios estão a ser mobilizados para encontrar o autor" dos incêndios e da explosão.