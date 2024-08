Sporting e Benfica vão discutir a final da Supertaça de andebol

Sporting ou Benfica, um deles irá erguer a Supertaça de andebol no domingo. Os dois rivais conseguiram ultrapassar as meias-finais, no actual formato de final four, e vão enfrentar-se na partida decisiva, na Póvoa de Varzim (15h).

Ao início da tarde, o Sporting comprovou o favoritismo diante do ABC, vencendo por 37-26 um jogo que dominou do princípio ao fim e em que Pedro Portela se afirmou como o melhor marcador, com seis golos.

Horas depois, foi a vez do clássico entre Benfica e FC Porto, com os lisboetas a levarem a melhor. Os "encarnados" nunca estiveram em desvantagem, tiveram quase sempre uma almofada de dois ou três golos, e fecharam a partida com um triunfo por 34-31.

Com estes resultados, reeditam-se as finais da Supertaça dos últimos dois anos. Em 2023, o Sporting ergueu o troféu, ao bater o Benfica por 34-38, enquanto em 2022 foram as "águias" a celebrar, graças a uma vitória por 45-43, após prolongamento.