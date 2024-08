Samu Omorodion é o primeiro reforço do FC Porto 2024-25

Avançado chega ao Dragão proveniente do Atlético Madrid e assina contrato até 2029. “Azuis e brancos” desembolsam 15 milhões de euros por 50% do passe.

O FC Porto anunciou nesta sexta-feira à noite a contratação de Samu Omorodion, avançado que pertencia aos quadros do Atlético Madrid e que assinou com os "dragões" um contrato até 2029. É o primeiro reforço dos "azuis e brancos" para a época 2024-25.

O jogador de 20 anos, que recentemente se sagrou campeão olímpico pela selecção de Espanha, levou o FC Porto a desembolsar 15 milhões de euros por 50% do passe, conforme comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"No acordo com o Club Atlético Madrid, o FC Porto deterá duas opções de compra não obrigatórias de direitos económicos adicionais de 15% pelo valor de 5M€ (cinco milhões de euros) cada, a exercer até Julho 2025 e Julho 2026, pelo que o FC Porto poderá vir a deter 80% dos direitos económicos do jogador, por um valor fixo de 25M€ (vinte e cinco milhões de euros)", acrescentam os "dragões".

Omorodion, nome que chegou a ser alvo também do Chelsea e que os britânicos tentaram incluir no negócio que envolveu a saída de Conor Gallagher para Madrid, fica com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, tendo o FC Porto desembolsado um milhão de euros pelos serviços de intermediação no negócio.

Ascensão meteórica nas selecções

Mas quem é Samu Omorodion e como chegou a este patamar? O avançado, filho de pais nigerianos, nasceu em Melilla e mudou-se para Sevilha durante a infância. Foi na capital da Andaluzia que começou a jogar, nas escolas do AD Nervión, onde deu nas vistas ao ponto de se ter transferido para o Granada. E de lá até ao Atlético Madrid foram 18 golos em 33 jogos pela equipa B, em 2022-23, o suficiente para levar os "colchoneros" a pagarem seis milhões de euros pelos seus serviços.

Ficava claro que estava preparado para altos voos mas estaria à altura da Liga espanhola? Um empréstimo ao Alavés serviu para tirar as dúvidas: na época passada, fez oito golos em 35 jogos, sendo uma escolha regular num "onze" inicial em que partilhava o ataque com o experiente Luis Rioja.

Imponente do ponto de vista físico (1,93m de altura e cerca de 90kg de peso), tem um raio de acção alargado, é forte no ataque à profundidade e surge com facilidade em zonas de finalização, seja para explorar o jogo aéreo ou para atacar o primeiro poste. As suas qualidades contribuíram para que em menos de um ano se tivesse estreado nas selecções espanholas de sub-19, sub-21 e sub-23.

No FC Porto, irá ajudar a preencher as lacunas provocadas pelas saídas de Evanilson (Bournemouth) e Taremi (Inter Milão). A este cenário deverá juntar-se, em breve, a transferência também de Toni Martínez, em negociações com o Alavés e cuja saída iminente foi confirmada por Vítor Bruno, treinador dos "dragões".

"É um orgulho fazer parte de um clube com a enorme história do FC Porto. Sei a responsabilidade que é jogar aqui, por onde passaram avançados como Gomes, Jardel, Falcao ou Jackson Martínez, mas sei que estou preparado", afirmou Samu Omorodion, citado pelo site oficial do clube.