Mundial de canoagem: Portugal conquista ouro no K2 500m misto

Portugal conquistou neste sábado a medalha de ouro na prova de K2 500m misto do Campeonato do Mundo de canoagem de velocidade, que decorre em Samarcanda, no Uzbequistão. Messias Baptista e Teresa Portela fizeram uma prova em crescendo e triunfaram com o tempo de 1m37,592s.

Numa competição que acontece poucas semanas depois da participação portuguesa nos Jogos Olímpicos, este é mais um resultado de topo numa modalidade em que o país tem dado cartas. Para alcançarem a final, Baptista e Portela foram os mais rápidos da série 2, cruzando a linha de chegada em 1m38,427s, o que lhes valeu a qualificação directa.

Na prova das medalhas, a dupla portuguesa só acelerou o ritmo na segunda metade do percurso. Aos 250m, eram quintos classificados, a meio segundo do líder, mas impuseram um andamento bem mais forte a partir daí e cortaram a meta na frente, com uma vantagem mínima sobre uma dupla de atletas que concorreram como independentes.

Mal saiu do caiaque, Teresa Portela não estava ainda segura de que tinha vencido, tão curta foi a diferença sobre a meta. Mas o ouro ficou mesmo na posse de Portugal, com 0,011 segundos de vantagem sobre Khudzenka Natynchyk e 0,748s sobre os terceiros, os checos Dostal e Paloudova.

Ainda neste sábado, Messias Baptista volta a entrar na água no K1 200m, para tentar chegar à final, e mais tarde no K4 500m mistos, uma novidade neste evento, numa equipa constituída também por Fernando Pimenta, Teresa Portela e Francisca Laia.

No domingo, Portugal já tem garantidas as presenças nas finais de K1 500m, por Fernando Pimenta (8h18 em Lisboa), K2 200m, por Teresa Portela e Francisca Laia (8h25), e K1 5000m, novamente por Fernando Pimenta (13h49).