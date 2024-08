João Almeida afunda-se na Volta a Espanha

O ciclista português João Almeida (Emirates) hipotecou este sábado as possibilidades de lutar pelo triunfo na Volta a Espanha, tendo sido 60.º na oitava etapa, a 4m53s do esloveno Primoz Roglic (BORA-hansgrohe), vencedor da tirada de 158,4 km entre Úbeda e Carzola e principal candidato à vitória final, depois de ter recuperado 56 segundos (com bonificações) ao australiano Ben O'Connor (Decathlon AG2R), líder da Vuelta, agora com 3m49s de vantagem.

João Almeida caiu de terceiro para 26.º na classificação geral, depois de ter passado por grandes dificuldades, tendo surgido notícias de que terá contraído covid-19.

Roglic, tricampeão entre 2019 e 2021, repetiu o triunfo alcançado na quarta etapa, ao impor-se sobre a meta, na última subida, ao espanhol Enric Mas (Movistar), duo seguido de Mikel Landa (Soudal-QuickStep), que chegou 14 segundos mais tarde.

O australiano Ben O'Connor foi 17.º, a 46 segundos de Roglic, surgindo Enric Mas em terceiro, na geral, a 4m31s.

A nona etapa, entre Motril a Granada, com três contagens de montanha de primeira categoria, será novo teste para a liderança de O'Connor.