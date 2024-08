Francisco Conceição esperado em Turim para os exames médicos

Jogador prepara-se para assinar contrato de uma temporada, por empréstimo. FC Porto vai encaixar pelo menos sete milhões de euros com a cedência.

Francisco Conceição vai mesmo ser reforço da Juventus para a nova época. O empréstimo do jogador do FC Porto está também a ser dado como fechado pela imprensa italiana, sendo que o internacional português é aguardado em Turim já no domingo, para fazer os habituais exames médicos e fechar a transferência.

O negócio será feito em formato de cedência por uma época, que fará entrar nos cofres do FC Porto sete milhões de euros (e possivelmente mais dois variáveis), segundo os números avançados pelo jornal Tuttosport.

De resto, Conceição não foi convocado para o encontro desta tarde com o Rio Ave, referente à 3.ª jornada da Liga portuguesa, e irá engrossar as opções ao dispor do treinador Thiago Motta. Isto depois de a Juventus ter também praticamente fechado a contratação de outro avançado, o argentino Nicolás González, ex-Fiorentina.

Esta será a segunda aventura do internacional português fora de portas, depois de ter representado o Ajax em 2022-23.