FC Porto vence Rio Ave antes de clássico em Alvalade

Portistas inauguraram o marcador aos 18 segundos, dominando encontro do início ao fim. Em Alvalade, no próximo sábado, decide-se a liderança do campeonato.

Três jogos, nove pontos e um clássico em Alvalade em que se discutirá a liderança do campeonato. O FC Porto recebeu e venceu o Rio Ave este sábado, por 2-0, um triunfo que prolonga a série 100% vitoriosa de Vítor Bruno no banco portista.

Sete passes, um remate acrobático e estava feito o primeiro no Dragão. Foram apenas precisos 18 segundos para o FC Porto se colocar em vantagem frente ao Rio Ave, num arranque que apanhou de surpresa a defensiva rioavista, impreparada para a clareza com que os “dragões” desenharam a jogada inicial da partida. No momento de finalizar, Galeno rematou forte e sem hipótese para o guardião adversário.

A verdade é que os segundos iniciais acabaram por ser um retrato da primeira parte: o FC Porto jogou e o Rio Ave assistiu. A grande maioria dos primeiros 45 minutos foram passados no meio campo da equipa de Vila do Conde, com o treinador Luís Freire visivelmente exasperado com a letargia da equipa. Aproveitando uma pausa para assistência médica ao guarda-redes Jhonatan Luiz, o treinador do Rio Ave promoveu uma palestra improvisada, dando indicações.

A pressão portista continuava e após algumas boas oportunidades desperdiçadas, os “dragões” alargariam a vantagem à meia hora de jogo. Com um remate de fora da área junto ao poste esquerdo, Nico Goncález fez o 2-0 e confirmou o domínio portista na partida. O espanhol beneficiou de um desvio que retirou a bola do alcance de Jhonatan Luiz.

Esta foi a “gota de água” para Luís Freire. Confirmando o descontentamento com a incapacidade na pressão, recuperação da bola e posse deficiente que os jogadores mostravam até então, o técnico fez três substituições de uma assentada só aos 38’. Tirou de campo os os avançados – que não ajudavam eficazmente na pressão –, procurando fortificar a equipa.

Se o vislumbre de uma recuperação era já longínquo dado o domínio portista, tornou-se quase impossível a partir dos 43’: numa disputa de bola com Nico González, o central Patrick William chegou fora de tempo e pisou o jogador portista. Lance para amarelo claro, a segunda admoestação para o central que já tinha visto cartão aos 22’.

No segundo tempo os portistas aproveitaram para gerir confortavelmente a vantagem. Pepê, estreante em jogos oficiais na temporada 2024-25, foi servido de bandeja por Martim Fernandes. Isolado, na cara de Jhonatan Luiz, o brasileiro não conseguiu mais do que um remate à figura, que o guardião conseguiu defender para canto.

Seguiram-se várias oportunidades, mas os portistas não conseguiriam transformar nenhuma em golo. O resultado do intervalo seria o mesmo do apito final, uma vitória importante, mas que acabaria por saber a pouco dado o domínio dos "dragões".