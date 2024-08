Derrota de Pinto da Costa ditou saída de Pepe do FC Porto

Pepe saiu do FC Porto e colocou um ponto final na carreira de futebolista já esta época porque Pinto da Costa perdeu as eleições. A revelação é feita pelo ex-dirigente portista, derrotado por André Villas-Boas no acto eleitoral de Abril passado. Em entrevista à TVI, o ex-presidente diz que o central brasileiro assinou um contrato de renovação que ainda hoje guarda, relatando que o jogador apresentou uma condição para a entrada em vigor do documento.

"Tenho uma cópia e o Pepe o duplicado. Tenho fotografias dele a assinar", revela Pinto da Costa, presidente dos "dragões" durante 42 anos. "Ele disse: 'Eu assino. Se o presidente ganhar [as eleições], mete o contrato e eu jogo. Se não ganhar, eu acabo a minha carreira.'"

O internacional português anunciou a 8 de Agosto o final de carreira, aos 41 anos de idade, depois de mais uma participação no Campeonato da Europa. O tema causou desagrado junto dos sócios portistas, com muitos a pedirem a continuidade de Pepe. André Villas-Boas, em entrevista ao canal Now, revelou que o jogador não voltaria a jogar com a camisola dos "dragões" esta época.

"O que transmiti ao Pepe, de certa forma, e que é de bom senso comum, é que todo o seu futuro está intimamente ligado ao FC Porto, seja do ponto de vista emocional, ou seja até do ponto de vista profissional. Sobre a sua continuidade, enquanto jogador do FC Porto, isso não irá acontecer", adiantou então o presidente do FC Porto.

Ainda assim, o novo dirigente portista não adiantou pormenores sobre este afastamento. De acordo com Pinto da Costa, o afastamento de Pepe dos relvados estava já decidido antes das eleições, caso os sócios portistas decidissem escolher Villas-Boas para a presidência.