Avançado Deniz Gul assina pelo FC Porto até 2029

Em cerca de 12 horas, o FC Porto apresentou os dois primeiros reforços para 2024-25 - e ambos para o ataque. Depois de Samu Omorodion, foi a vez de os "dragões" confirmarem a contratação do sueco Deniz Gul, que assinou contrato até 2029.

O jovem de 20 anos já tinha aterrado no Porto na sexta-feira de manhã, proveniente do Hammarby, e vai juntar-se ao plantel, passando a envergar a camisola número 27. O FC Porto prepara-se para pagar 4,5 milhões de euros ao clube sueco pelos serviços do avançado, um valor que pode subir até aos cinco milhões se forem atingidos determinados objectivos.

Deniz Gül, ponta-de-lança de 1,90m, fez a formação em diferentes clubes na Suécia, mas o verdadeiro salto em frente surgiu já em 2021, quando se mudou para a academia do Hammarby, emblema pelo qual se tornou campeão nacional de juniores. Daí até se treinar com a primeira equipa foi um pulo e, depois de uma época de empréstimo (ao Talang FF), regressou para se afirmar.

No Hammarby, já este ano fez três golos e duas assistências em 17 jogos, tendo pelo meio consolidado a posição também nas selecções jovens da Suécia. Ele, que é filho de pai turco e mãe sueca, vai juntar-se a Samu Omorodion, a Fran Navarro, a Danny Namaso e, até ver, a Toni Martínez no ataque do FC Porto, embora o espanhol ex-Famalicão esteja de saída do clube.

Depois do guarda-redes Lars Eriksson (1996 e 1997) e do médio Fredrik Söderström (2001 e 2002), Deniz Gül vai ser o terceiro futebolista sueco a representar as cores do FC Porto.