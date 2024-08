Os portugueses nunca tinham ido tanto a museus na última década quanto em 2023

Dados do INE e Marktest mostram retoma no pós-pandemia e efeito do turismo. Em 2023, 1,8 milhões de portugueses visitaram museus. Lisboa, Porto e Sintra mais populares.

Este é um olhar a dois tempos e duas medidas: a frequência de museus pelos portugueses em 2023 e as visitas de cidadãos nacionais ou estrangeiros às mesmas instituições culturais em 2022 e por concelho. E esse cenário, fruto de dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) e de dois estudos diferentes da Marktest, revela oficialmente que a retoma está em curso, bem como o efeito do turismo. Mas revela sobretudo que 2023 foi o ano em que os portugueses foram ver mais exposições na última década — 1,879 milhões de portugueses dizem ter ido a um museu em 2023. Concelho a concelho, e com dados já sem discriminar nacionalidades e relativos a 2022, Lisboa, Porto e Sintra têm os museus mais populares, mas, apesar de os seus números estarem em crescendo, os valores pré-pandemia ainda não tinham sido atingidos.