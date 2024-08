Urgências de obstetrícia de Leiria e Caldas da Rainha voltam a fechar no fim-de-semana

No total, no sábado estarão encerrados cinco serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia no país, número que sobe para seis no domingo

Depois de ter conseguido reabrir na segunda-feira, após 17 dias fechada, a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Leiria volta a estar encerrada este fim-de-semana, bem como a das Caldas da Rainha, que estará encerrada nos dois dias. No domingo, também a urgência de obstetrícia e ginecologia de Abrantes estará fechada, o que significa que a Região Oeste voltará a estar sem maternidades a funcionar. No total, no sábado estarão encerrados cinco serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia no país, número que sobe para seis no domingo.

A possibilidade de ter de voltar a encerrar a urgência de obstetrícia no fim-de-semana já tinha sido admitida no início da semana por Catarina Faria, directora clínica para a área dos cuidados hospitalares da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria (ULSRL). Na altura, disse que estava a tentar recorrer a prestadores de serviço ou à ajuda de médicos de outras ULS que se pudessem deslocar à urgência de Leiria para completar as escalas no fim-de-semana, o que se terá revelado inviável, a avaliar pelas escalas que constam do Portal do SNS.

Além destas duas urgências, também estarão encerradas no fim-de-semana a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, de Vila Franca de Xira e de Portimão, que tem estado encerrada toda a semana, obrigando a concentrar todas as urgências de obstetrícia e partos em Faro.

Além destes encerramentos, há várias urgências que só irão funcionar por referenciação. São elas a urgência de obstetrícia do Hospital de Santa Maria e a do Garcia de Orta (Almada), que estarão referenciadas apenas para receber casos indicados pelo INEM, bem como a do São Francisco Xavier.

Já na Pediatria, estarão encerradas no sábado as urgências do Beatriz Ângelo (Loures) e de Chaves, a que se junta também a de Leiria, no domingo. A pediatria do Serviço de Atendimento de Pediatria de Viseu irá também funcionar por referenciação entre as 9h e 23h no fim-de-semana.

A Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) apela à população para "ligar sempre para a Linha SOS Grávida [808 24 24 24] antes de se deslocar a um serviço de urgência de Ginecologia".