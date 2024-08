Prisão preventiva para suspeito de homicídio de um homem em terreno agrícola de Lisboa

Um homem de 49 anos ficou em prisão preventiva por ser suspeito de ter matado outro, de 68 anos, numa zona de cultivo agrícola em Carnide, concelho de Lisboa, em 11 de Agosto, divulgou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ explica que o suspeito tinha sido detido na quarta-feira e que se trata de uma pessoa em situação de sem-abrigo, que pernoitava numa casa abandonada junto aos terrenos cultivados pela vítima.

Segundo a PJ, para a detenção, que contou com a "relevante colaboração da Polícia de Segurança Publica, foram determinantes os contactos mantidos com pessoas residentes nas imediações, permitindo que uma delas desse um alerta de avistamento do suspeito, durante a tarde de dia 21 de Agosto, em zona próxima do local, onde os factos ocorreram".

"Após praticar o crime, iniciou um comportamento de fuga, para parte incerta, alterando as respectivas rotinas. A investigação desenvolvida, entretanto, permitiu recolher fortes indícios da autoria do crime praticado, tendo sido efectuadas várias diligências, com vista à localização do suspeito", lê-se na nota.

Ainda de acordo com a PJ, o suspeito viria a ser localizado e detido na quarta-feira, nas imediações do local do crime.

O homem foi presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, para interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, a mais gravosa.