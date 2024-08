PJ detém suspeito de matar a mulher em Vagos. Cadáver encontrado em pinhal

A Polícia Judiciária (PJ) deteve o suspeito do homicídio de uma cidadã venezuelana desaparecida há quase duas semanas. As autoridades localizaram o cadáver da mulher de 36 anos, enterrado numa zona de pinhal no concelho de Vagos, distrito de Aveiro.

O detido é marido da vítima, um homem de 46 anos que será presente a juiz para primeiro interrogatório. Será nesta primeira diligência que ficará a conhecer as medidas de coacção.

A mulher terá sido assassinada a 14 de Agosto, com vários ferimentos provocados por uma arma branca.

“Os contornos do desaparecimento levantavam fundados receios de que o mesmo não tivesse sido voluntário, motivando diversas diligências por parte desta Polícia que, durante estas duas últimas semanas, trabalhou incessantemente para encontrar o autor do crime e o corpo da cidadã venezuelana”, detalha a PJ em comunicado.

Na operação estiveram elementos do Laboratório de Polícia Científica, que ajudaram na recolha de indícios e na identificação do cadáver.

No primeiro semestre de 2024, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) recebeu 14.398 participações de violência doméstica.