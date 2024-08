DGS confirma caso de febre hemorrágica Crimeia-Congo detectado em Portugal

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) confirma o “primeiro caso laboratorialmente confirmado de Febre Hemorrágica da Crimeia-Congo (FHCC)” em Portugal, “uma doença transmitida por carraças infectadas pelo vírus”. O doente, com 80 anos, faleceu e a infecção só foi confirmada após a sua morte. Em comunicado, a DGS adianta que não foram detectados mais casos e que não há risco de surto.

A confirmação laboratorial data a 14 de Agosto, explica a DGS, já após a morte do idoso com mais de 80 anos, de nacionalidade e naturalidade portuguesa e residente no distrito de Bragança. Os primeiros sintomas de doença iniciaram-se a 11 de Julho. O homem - que “realizou actividades agrícolas durante o período de incubação” - foi internado no Hospital de Bragança, “por sintomatologia inespecífica e acabou por falecer”.

“As amostras biológicas foram testadas, post mortem, para vários agentes, incluindo o vírus da FHCC, com resultados positivos a 14/08/2024, pelo laboratório de referência nacional - Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA)”, explica a DGS.

Perante a situação, as autoridades de Saúde “iniciaram a investigação epidemiológica” e a identificação de contactos. O doente “não tinha histórico de viagem para fora do país, tendo participado em algumas actividades ao ar livre na área de residência”. A DGS adianta que “não foram identificados contactos com eventuais sintomas nem casos adicionais da doença”.

O organismo liderado por Rita Sá Machado “esclarece que não há risco de surto nem de transmissão de pessoa para pessoa, evidenciando que se trata de um caso raro e esporádico”.