Derrocada na Madeira faz pelo menos um morto

Equipa de montanha dos Bombeiros Municipais de Machico chamada ao local. Incidente não estará relacionado com os incêndios.

Uma derrocada na Levada da Água de Alto, na freguesia do Faial, concelho de Santana, na ilha da Madeira, provocou um morto. O PÚBLICO apurou que o acidente envolveu uma família de três elementos (pai, mãe e filha), com o incidente a ocorrer no momento em que o grupo se preparava para iniciar um trilho.

Foram accionados vários meios para o local, incluindo uma equipa de montanha dos Bombeiros Municipais de Machico. Também a Protecção Civil foi mobilizada, com o envio uma equipa de intervenção para o terreno. Além da vítima mortal, há dois feridos ligeiros a registar.

O incidente ocorreu ao início da tarde desta sexta-feira, 23 de Agosto. Não foi ainda possível perceber se há registo de outras vítimas ou de danos materiais provocados por esta derrocada.

A derrocada não estará relacionada com os incêndios que têm assolado a ilha.