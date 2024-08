A lua azul e o referendo do Chega

A experiência das últimas décadas mostra que os referendos encorajam e consentem a brutal simplificação do discurso de campanha referendária. Por isso, os populistas gostam deles.

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou IOS.

Numa noite de lua azul, o líder do Chega viu a luz e, deslumbrado, decidiu propor um referendo sobre "questões de imigração". A realização desse referendo, proclamou, é condição incontornável (ou irrevogável?) do voto favorável do Chega no Orçamento de Estado de 2025.

Por aqueles lados a Constituição não é amada, mas não é plausível que seja desconhecida. Portanto, esta proposta começa por ser uma assumida chantagem sobre o Presidente da República, o único que tem competência para convocar referendos nacionais, mediante proposta da Assembleia da República, do Governo ou de grupos de cidadãos. O Chega exige que a AD aceite propor um referendo — via Assembleia da República, dada a matéria —, e que o Presidente o convoque. Se este não o fizer, será um dos responsáveis por o Chega não votar a favor do dito Orçamento.

Todavia, mesmo que o Presidente da República aceitasse assumir responsabilidade direta na criação de condições de viabilização do Orçamento, o referendo enfrentaria enormes obstáculos. Desde logo, não se vislumbra que questão objetiva, clara e precisa poderia ser colocada aos portugueses residentes no território nacional e no estrangeiro regularmente recenseados (sim, muito possivelmente, os emigrantes portugueses também seriam chamados a pronunciar-se sobre os imigrantes em Portugal…) sobre a complexíssima questão das “quotas”.

Por isso, quando chamado a pronunciar-se em sede de fiscalização preventiva da constitucionalidade e da legalidade, o Tribunal Constitucional seguramente não abandonaria a jurisprudência exigente que tem mantido ao longo dos anos sobre o que é uma pergunta objetiva, clara e precisa. O referendo do Chega, apesar de incontornável (ou irrevogável?) morreria aí.

Se não morresse, ainda teria outro sério obstáculo a superar: o da constitucionalidade da pergunta e da legislação que presumivelmente teria de ser produzida em caso de resposta positiva. Ora, mesmo que o Chega aceitasse expurgar a referida pergunta de todas as tonalidades xenófobas do seu discurso, há um milhão de possibilidades de que a pergunta, mesmo assim, ultrapassasse a linha da constitucionalidade.

Deixei para o fim a reflexão mais séria e mais decisiva. A experiência das últimas décadas mostra que os referendos encorajam e consentem a brutal simplificação do discurso de campanha referendária. Por isso, os populistas gostam deles e pretendem que os mecanismos da democracia representativa sejam substituídos pela realização de referendos. Por isso, eu próprio, que tive em tempos responsabilidade na Lei do Referendo Nacional e na preparação da Lei do Referendo Local, deixei de apoiar a realização de referendos quando estão em causa questões que se prestam aos populismos mais despudorados e às emoções mais capilares.

Um referendo sobre a entrada de estrangeiros para residir em território nacional rapidamente seria transformado por aqueles populistas num referendo sobre se queremos estrangeiros no nosso país ou não. E isso constituiria um retrocesso civilizacional que nos cinquenta anos do 25 de Abril e da Assembleia Constituinte não pode ser tolerado.