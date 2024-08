Há uma startup que ajuda imigrantes brasileiros a escolher a melhor escola

Especialista que sofreu na pele as dificuldades de se adaptar em Portugal criou uma startup para auxiliar pessoas oriundas do Brasil a encontrarem as melhores escolas e universidades.

O brasileiro Higor Cerqueira, 29 anos, fundou a plataforma Estude em Portugal em 2017, após uma experiência difícil ao se mudar para o outro lado do Atlântico a fim de estudar.

As dificuldades enfrentadas para entender as diferenças entre os sistemas de educação do Brasil e de Portugal foram muitas. "É fundamental planejar tudo, para que o processo se torne mais fácil", diz.

A startup criada por Higor oferece assessoria para futuros estudantes em terras lusitanas, seja qual for o curso escolhido. Ele afirma que a obtenção de diplomas em Portugal abre um enorme mercado de trabalho na União Europeia.

Para aqueles que não têm condições de pagar integralmente as taxas de anuidade, há universidades que oferecem descontos e instituições como a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) que concedem bolsas de estudo.

Aqui ficam as principais dicas dadas pelo criador da Estude em Portugal para contornar possíveis percalços e adequar as despesas ao orçamento definido para o tempo de moradia em terras lusitanas.

Quais são os principais desafios que um estudante estrangeiro enfrenta ao escolher uma faculdade em Portugal?

O primeiro e importante passo é reunir a documentação necessária. Algumas instituições exigem documentos diferentes, e muitas pessoas desconhecem essas exigências. Por isso, uma boa mentoria é crucial. Além disso, o valor das mensalidades representa um fator complicador. Felizmente, há instituições que oferecem bolsas de estudo.

Como evitar armadilhas ao selecionar uma instituição de ensino superior em Portugal?

É fundamental estar ciente de toda a documentação exigida, especialmente se o curso escolhido tiver pré-requisitos específicos. Por exemplo, muitos cursos na área de saúde requerem um atestado médico específico, e alguns programas de mestrado exigem declarações especiais. Às vezes, essas informações não são divulgadas no edital ou não são claramente definidas. Também é essencial prestar atenção à grade curricular, pois, embora muitos cursos tenham nomenclaturas semelhantes, nem sempre correspondem à mesma profissão. Ou seja, é fundamental planejar tudo para que o processo se torne mais fácil.

Quais são as melhores fontes de informação para avaliar a qualidade de uma faculdade em Portugal?

Existem diversas maneiras de validar uma instituição portuguesa. Pode-se consultar rankings online tanto da União Europeia quanto específicos de Portugal. Além disso, é possível obter informações detalhadas sobre dados e estatísticos de cursos superiores nos portais da República portuguesa, no qual são disponibilizados índices de desemprego dos graduados, números de inscritos, entre outros. Informações adicionais podem ser encontradas na Direção-Geral do Ensino Superior de Portugal (DGES).

Que conselhos daria para estudantes brasileiros que estão em processo de escolher uma faculdade em Portugal?

Recomendamos atenção à quantidade de vagas, pois elas variam de curso para curso e de faculdade para faculdade. Sugerimos inscrever-se na primeira fase de candidaturas, uma vez que, geralmente, há mais vagas disponíveis nessa etapa, sendo muitas destinadas a candidatos estrangeiros.

O diploma obtido em Portugal é reconhecido não apenas no país, mas em todo o território europeu, ampliando significativamente as oportunidades de emprego.

Como a localização da faculdade pode influenciar na escolha e na experiência do estudante?

A localização geográfica pode influenciar significativamente a escolha, uma vez que, além das condições climáticas (com algumas regiões experimentando temperaturas extremamente baixas), há a questão da oferta de emprego, que varia de cidade para cidade. E determinados cursos são oferecidos exclusivamente em localidades específicas.

Como funcionam as taxas de matrícula (propinas) em Portugal e qual é a média de custos para cursos de graduação, mestrado, MBA e doutorado?

As taxas de matrículas têm valores específicos para estudantes internacionais. No entanto, alguns alunos de países lusófonos têm direito a descontos que variam de 50% a 60% do total da anuidade. Vale ressaltar que os custos das anuidades variam consideravelmente conforme a instituição, o curso e a modalidade de estudo escolhida.

Quais são as diferenças de custos entre universidades públicas e privadas?

Existe uma variação significativa entre a maioria dos cursos oferecidos por instituições privadas e públicas. Nas instituições públicas, parte dos estudos é financiada pelo governo português. No entanto, nas instituições privadas, geralmente, há oferta maior de vagas.

Existem programas de bolsas de estudo ou financiamentos disponíveis para estudantes internacionais?

Sim, existem bolsas disponíveis, sendo a mais comum a bolsa da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), destinada a estudantes internacionais oriundos de países onde o português é a língua oficial. Portanto, todos os brasileiros são elegíveis para usufruir dessa oportunidade.

Qual a importância do Cartão Cidadão para estudantes brasileiros em Portugal?

Esse cartão desempenha o papel de identificar tanto cidadãos portugueses quanto residentes legais, incluindo brasileiros que obtiveram o Estatuto da Igualdade de Direitos e Deveres. Para adquirir esse estatuto, é necessário residir legalmente em Portugal por um período específico, sendo que a via educacional é um caminho que pode contribuir significativamente para se alcançar esse objetivo.

Como a posse do Cartão Cidadão facilita o acesso a serviços e garante direitos dos estudantes?

O Cartão Cidadão atua como chave móvel, permitindo que seu detentor se autentique em serviços públicos e privados, bem como assine documentos digitalmente. Além disso, facilita o acesso a determinados cursos, como o de Medicina.

Como funcionam os processos de seleção para vagas em cursos técnicos, de nível médio, graduação, mestrado, MBA e doutorado?

Para cada tipo de curso, existe um método específico de ingresso. Nos cursos técnicos, geralmente, o acesso é feito por meio do histórico escolar do ensino médio. Para graduações, frequentemente, é necessário realizar o Enem (no caso de brasileiros) ou uma prova online ou presencial. Já para programas de mestrado, MBA ou doutorado, normalmente, são considerados históricos escolares e currículos dos candidatos.

Quais são os critérios mais comuns utilizados pelas faculdades portuguesas para a admissão de estudantes internacionais?

Os critérios divergem conforme a modalidade do curso. Por exemplo, para cursos de graduação, os principais critérios são a prova de ingresso (como o Enem) e o histórico escolar.

Existem exames específicos ou provas de admissão que os estudantes brasileiros devem fazer?

Há exames específicos que variam conforme a modalidade e o curso escolhidos. Para ingresso em cursos de graduação, muitas universidades requerem a realização obrigatória do Exame Nacional do Ensino Médio.

Como verificar se uma faculdade é reconhecida e acreditada pelas autoridades educacionais portuguesas?

Uma maneira de acessar essas informações é por intermédio do portal oficial da Direção-Geral do Ensino Superior de Portugal, responsável pela regulamentação do ensino superior no país.

Quais são os sinais de que uma instituição de ensino possui uma boa reputação e oferece educação de qualidade?

Uma maneira eficaz de adquirir essas informações é consultar fontes confiáveis que abordam detalhadamente as instituições de ensino em Portugal. A Direção-geral do Ensino Superior e os portais da República portuguesa disponibilizam quantidade significativa de dados sobre essas instituições.

Que tipos de suporte as faculdades oferecem para estudantes internacionais, como serviços de apoio acadêmico, psicológico e de integração?

Há uma variedade de serviços disponíveis para os estudantes internacionais, que incluem atividades de integração com a comunidade acadêmica, suporte psicológico, abertura de conta bancária estudantil, além de outras soluções essenciais.

Como é a experiência de vida no campus e quais são as oportunidades extracurriculares disponíveis para estudantes?

As instituições portuguesas destacam-se pela variedade e qualidade das atividades extracurriculares oferecidas dentro do ambiente acadêmico. Além das atividades de ensino regulares, os estudantes têm a oportunidade de participar de viagens, eventos de integração, prática de esportes, estágios voluntários e remunerados, projetos de iniciação científica, podendo concorrer a prêmios por meio de ideias inovadoras, entre outras possibilidades.

De que forma a escolha de uma faculdade pode influenciar as oportunidades de emprego e de carreira em Portugal e na União Europeia?

Optar por frequentar um curso numa universidade portuguesa como estudante internacional representa uma decisão de grande impacto na vida e na carreira do estudante. O diploma obtido em Portugal é reconhecido não apenas no país, mas em todo o território europeu, ampliando significativamente as oportunidades de emprego disponíveis.

Quais são as áreas de estudo mais demandadas pelo mercado de trabalho português atualmente?

A maior demanda é por Tecnologia da Informação. A crescente complexidade das operações empresariais, aliada à transformação digital em diversos setores, tem impulsionado significativamente a necessidade de profissionais qualificados em TI.

Quais são as opções de cursos de nível médio disponíveis para estudantes internacionais em Portugal?

Com o nível médio concluído, estudantes internacionais têm a oportunidade de explorar uma ampla gama de cursos técnicos superiores e profissionais, bem como programas de graduação em Portugal, abrangendo diversas áreas de estudo.

O que diferencia um MBA em Portugal de programas similares em outros países?

Os programas de MBA em Portugal se destacam pela sua notável internacionalização, atraindo uma diversidade significativa de estudantes e docentes globais. Esta característica não só enriquece a experiência educacional com perspectivas multiculturais, como proporciona uma vasta rede de contatos internacionais. Além disso, muitos programas em Portugal enfatizam a inovação e o empreendedorismo, preparando os alunos para enfrentar desafios dinâmicos no cenário empresarial europeu e global.

Quais são as áreas de especialização mais populares e as tendências atuais nos programas de MBA?

As áreas de especialização mais populares nos programas de MBA em Portugal refletem as tendências globais e as exigências do mercado. Gestão internacional, tecnologia e inovação, sustentabilidade, finanças e negócios digitais estão entre as especializações emergentes. Tais áreas não apenas atendem às necessidades do mercado europeu, mas também preparam os alunos para liderar em um ambiente empresarial cada vez mais complexo e interconectado.

Quais são as principais áreas de estudo oferecidas nos programas de mestrado em Portugal?

Os programas de mestrado em Portugal cobrem diversas áreas, incluindo ciências sociais, humanidades, ciências aplicadas e tecnologia. Instituições como o Instituto Politécnico de Coimbra, a Universidade do Porto e a Universidade Europeia oferecem programas em disciplinas como engenharia, economia, direito, artes e ciências da saúde, além de áreas emergentes como inteligência artificial e energias renováveis.

Quais são os benefícios de fazer um mestrado em Portugal em comparação com outros países?

Fazer um mestrado em Portugal oferece benefícios como a reputação das universidades pelo ensino e pesquisa de alta qualidade, segurança, qualidade de vida e custo acessível em comparação com outros destinos europeus. A localização estratégica facilita viagens pela Europa e proporciona uma experiência multicultural enriquecedora. Além disso, os estudantes têm acesso a recursos acadêmicos avançados e oportunidades de networking valiosas durante o curso.

Quais são os principais programas de doutorado disponíveis para estudantes internacionais em Portugal?

Os programas de doutorado disponíveis abrangem diversas áreas do conhecimento, refletindo a diversidade e a excelência das universidades portuguesas. Instituições como a Universidade de Lisboa, a Universidade do Porto e Universidade Nova de Lisboa oferecem doutorados em áreas como ciências naturais, ciências sociais, engenharia, medicina, artes e humanidades. Esses programas são projetados para promover a pesquisa avançada e a inovação, muitas vezes com colaborações internacionais e infraestrutura de ponta.

Como os candidatos podem se preparar para o processo de seleção para um doutorado?

Os candidatos devem começar com uma pesquisa detalhada sobre os requisitos específicos de cada programa e universidade. Isso inclui a preparação de uma proposta de pesquisa clara e relevante, que demonstre originalidade e impacto potencial. É importante obter cartas de recomendação sólidas, geralmente de professores familiarizados com o trabalho acadêmico e os interesses de pesquisa. Dominar o idioma português ou inglês é essencial, assim como garantir que todos os documentos necessários, como histórico acadêmico e resultados de testes de proficiência, estejam prontos para envio dentro dos prazos estabelecidos.

Quais são as oportunidades de pesquisa e financiamento disponíveis para doutorandos em Portugal?

Os doutorandos em Portugal têm acesso a diversas oportunidades de pesquisa e financiamento. Muitos programas oferecem bolsas de estudo competitivas tanto para estudantes nacionais quanto internacionais. Além disso, os doutorandos podem participar de redes de pesquisa internacionais e colaborar com centros de excelência em suas áreas de estudo. As universidades portuguesas incentivam a participação em conferências e publicações acadêmicas, proporcionando uma plataforma para o desenvolvimento profissional e acadêmico dos estudantes de doutorado.