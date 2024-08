Deputados do PSD eleitos pela Madeira defendem gestão dos incêndios feita por Albuquerque

Parlamentares não consideram que o pedido de ajuda ao continente tenha sido feito tarde e elogiam o acompanhamento do governo regional dos desenvolvimentos do incêndio.

Os deputados do PSD eleitos pelo círculo da Madeira para a Assembleia da República dão respaldo à gestão do governo regional relativamente aos incêndios que assolam a ilha há mais de uma semana e criticam os socialistas por tentarem retirar dividendos políticos da situação vivida no arquipélago. A deputada Paula Margarido critica a proposta do PS-Madeira de criar uma comissão de inquérito para apurar responsabilidades políticas no incêndio e considera que se trata de “um aproveitamento político” da situação.