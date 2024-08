Miguel Costa Matos: “Temos muito a aprender com a maneira de fazer política” dos Democratas nos EUA

Miguel Costa Matos, presidente da JS, esteve em Chicago para assistir à convenção do Partido Democrata, a convite do think tank norte-americano Progressive Policy Institute.

Miguel Costa Matos acompanhou os trabalhos da convenção que nomeou Kamala Harris como candidata às eleições de 5 de Novembro. Ao PÚBLICO, defende que os democratas norte-americanos são um exemplo no combate pelos valores da liberdade e da igualdade: "Temos muito a aprender com a maneira de fazer política deles, mas também com as políticas públicas que possam adoptar". Sobre Kamala Harris, o secretário-geral da JS sublinha que, vencendo as eleições, terá que ser capaz de "sarar as feridas muito dramáticas de polarização" da sociedade norte-americana.