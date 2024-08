Estudantes até 19 anos podem renovar o passe Navegante no telemóvel

Os estudantes até 19 anos podem fazer a renovação do passe na app Navegante, ficando o carregamento com validade prolongada e deixando de ser necessário validar o passe todos os meses.

A Transportes Metropolitanos de Lisboa, que gere o passe Navegante, explica que os jovens estudantes "já não precisam de se deslocar às lojas e estar na fila para renovar o passe no início de cada ano lectivo", podendo tratar do processo no telemóvel.

Desta forma, na app Navegante, basta actualizar o passe e este fica válido até ao final do mês em que faz 19 anos, ou até ao limite da data de validade do cartão, que é de cinco anos.

Para quem tem mais de 19 anos, mantém-se como necessária a prova de frequência escolar a entregar no início de cada ano lectivo, mas o passe fica válido durante um ano, não sendo necessário carregar todos os meses.

Para que estas alterações sejam possíveis apenas é "elegível a existência de um passe gratuito por jovem estudante", que tem de ter o Número de Identificação Fiscal (NIF) actualizado nos dados do passe Navegante.

Os maiores de 19 anos podem fazer prova de matrícula em instituição de ensino igualmente através da app, não sendo necessário qualquer ida a uma loja para efectuar essa operação como até agora.