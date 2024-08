Vamos ajudar Hugo Soares a escolher entre Kamala e Trump?

Hugo Soares concedeu uma entrevista ao Expresso “à luz do sol de Moledo, no Alto Minho, onde o dirigente do PSD passa férias”. Sempre que a conversa se manteve na conjuntura portuguesa, as respostas saíram devidamente lubrificadas. Mas a certa altura o Expresso resolveu perguntar-lhe sobre as eleições americanas e qual o candidato da sua preferência. Hugo Soares encalhou, e disse que “teria muitas dificuldades” em escolher. Por um lado, tem “discordâncias profundíssimas com a forma de estar e de fazer política de Donald Trump” (quem não?); por outro, o tempo de vice-presidência de Kamala Harris não deu para “conhecer profundamente o seu pensamento”.

