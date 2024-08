Não é difícil escolher entre Harris e Trump

Uma camarada de imprensa fez um post na rede social X, na sequência dos discursos do casal Obama na convenção norte-americana. “Ai, meu Deus, usa os teus poderes para polinizar o mundo com Baracks e Micheles, OK? Agradecida. Que coisa linda que é ver gente que gosta de si mesma, gente feliz, gente que quer que toda a gente tenha uma vida decente. Quão difícil pode ser sermos todos assim?”, escreveu Ana França, jornalista do Expresso.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt