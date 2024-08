A música gravada voltou a dar muito dinheiro - mas não aos músicos

"O streaming salvou a indústria. Mas terá condenado os músicos?" Esta é a questão lançada pelo tema de capa do Ípsilon desta sexta-feira. O jornalista Luís Filipe Rodrigues conversou com artistas e juristas, mas também com editores e promotores para encontrar uma resposta. Faz um retrato do sector em que uma grande parte dos artistas – principalmente aqueles que não são intérpretes – não recebem absolutamente nada.

Só uma pequena minoria vive do dinheiro que recebe do Spotify e de outras plataformas, mas todos afirmam que é necessário estar presente nestas plataformas para se existir de um ponto de vista de mercado.

Lágrimas e suspiros na URSS: dois filmes da ucraniana Kira Muratova chegam ao mercado português: Breves Encontros e Longo Adeus.

O jornalista Vasco Câmara conversou com o crítico e programador Boris Nelepo (que nasceu na URSS) para o ajudar a fazer um retrato de uma era e de um país que se estilhaçou.

"Os maravilhosos Breves Encontros (1967), que ela assumiu como o seu verdadeiro primeiro filme, e O Longo Adeus (1971) foram para a prateleira durante a era Brejnev culpados de não respeitarem o cânone. Só ressuscitaram, triunfantemente, duas décadas depois durante a Perestroika. Ler na íntegra.

Nas Sombras pode ser visto na Filmin. Terra Queimada chegou esta semana às salas. O realizador alemão Thomas Arslan conversou com o crítico Jorge Mourinha sobre estes filmes e o seu personagem Trojan, que ele ainda pensou em matar mas era demasiado fácil. Ler a entrevista no Ípsilon.

Esta sexta-feira começa a Feira do Livro do Porto. Prolongando as comemorações do centenário de Eugénio de Andrade em 2023, a feira abre com um intenso fim-de-semana dedicado ao poeta, que finalmente terá a sua merecidíssima tília nos jardins do Palácio de Cristal. O jornalista Luís Miguel Queirós destaca o que de melhor se pode ler e ver e ouvir no Porto por estes dias. Ler aqui a sua reportagem.

No Ípsilon desta semana temos várias entrevistas imperdíveis.

Temos um dossier dedicado à obra do físico Carlo Rovelli em que um escritor (Afonso Cruz), um físico (Carlos Fiolhais) e um poeta-tradutor de Rovelli (Miguel Serras Pereira) elogiam este pensador único. Realizado pelo editor do Ípsilon, Pedro Rios, o dossier inclui também uma entrevista ao autor de Há Lugares no Mundo Onde a Gentileza É Mais Importante do que As Regras (ed. Objectiva).



Uma conversa com o fotojornalista norte-americano Byron Smith que a 24 de Agosto, dia em que se celebra o 33.º aniversário da independência da Ucrânia da URSS, lança Testament ‘22 , um livro de fotografia que recorda o primeiro ano da invasão russa. Ler a entrevista feita por Ana Marques Maia.



O jornalista Nicolau Ferreira entrevistou Merlin Sheldrake a propósito do livro A Vida Secreta dos Fungos -Como constroem o mundo, mudam o nosso presente e moldam o futuro (editorial Presença).

E Rodrigo Nogueira esteve a ler o livro Rebel Girl -My Life as a Feminist Punk, as memórias de Kathleen Hanna.

As crónicas de António Guerreiro, Ana Cristina Leonardo, Nuno Pacheco e André Barata.

Ouça também

Recomendação de cinco livros para ler nestas férias no Podcast P24, Conversa da jornalista Inês Rocha com a crítica literária Isabel Lucas. Podem ouvir aqui.

Durante estas semanas tem sido o nosso crítico literário José Riço Direitinho a fazer a página das saídas de livros Leituras, que sai na versão impressa do PÚBLICO às terças-feiras e pode ser lida online no Leituras, o site do PÚBLICO dedicado aos livros. Podem aceder a partir daqui.

Encontro de Leituras

No próximo mês, a 10 de Setembro, às 22h no Zoom, a nossa convidada do Encontro de Leituras, o clube de leitura do PÚBLICO e da revista brasileira Quatro Cinco Um, será a escritora portuguesa Lídia Jorge. Em discussão vai estar o romance Misericórdia (ed. Dom Quixote). Quem quiser receber informações pode inscrever-se na nossa mailing list através do email encontrodeleituras@publico.pt

Também neste Ípsilon:

— Livros: O Lobo, de Rochette (Arte de Autor) por José Marmeleira.

— Crítica de Música: My Light, My Destroyer de Cassandra Jenkins por Gonçalo Frota.

— Críticas aos filmes: Na Terra de Santos e Pecadores e A Linha por Luís Miguel Oliveira. Motel Destino por Vasco Câmara. E Um Sinal Secreto por Jorge Mourinha.

