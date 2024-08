A segunda vaga europeia e a segunda vida de Paris

Ainda mal a cidade de Paris se recompôs do frenesim gerado pelos Jogos Olímpicos e já está novamente a postos para uma espécie de segundo round. Na próxima quarta-feira, é dado o sinal de partida para a 17.ª edição dos Jogos Paralímpicos, com a cerimónia de abertura a desenrolar o tapete para 11 dias de competição distribuídos por 22 modalidades. Portugal "vai a jogo" com uma comitiva de 27 atletas (a segunda mais reduzida de sempre) em representação de 10 desportos, dois dos quais em estreia. Com vários repetentes, alguns deles já medalhados nestas andanças, a experiência poderá ser um trunfo importante.

Um dia depois, ficaremos a saber com o que contas na Europa do futebol 2024-25. Os dois maiores representantes do Minho, Sp. Braga e Vitória SC, estão bem colocados para integrarem a fase de Liga da Liga Europa e da Liga Conferência, respectivamente. A jogarem em Viena e em Mostar, tentarão capitalizar a vantagem obtida na primeira mão do play-off (2-1 e 3-0), depois de já terem ultrapassado as pré-eliminatórias. Com FC Porto (Liga Europa), Sporting e Benfica (Liga dos Campeões) já directamente qualificados, Portugal poderá alargar para cinco o leque de representantes nas competições da UEFA.

Antes disso, há futebol nacional para acompanhar. Já nesta sexta-feira (20h30, SPTV), o Sporting visita o Farense, no Algarve, com o intuito de segurar a liderança da Liga portuguesa, depois de duas vitórias nas duas jornadas inaugurais. No sábado, haverá dose dupla: às 18h, o FC Porto também tentará manter-se no grupo dos primeiros (que inclui também Famalicão, Moreirense e Vitória SC), recebendo o Rio Ave (18h, SPTV), enquanto o Benfica recebe o Estrela da Amadora (20h30, BTV) e procura recuperar terreno depois da derrota com o Famalicão, na 1.ª jornada.

Ainda nesta sexta-feira (20h45, RTP1), decide-se o primeiro troféu do futebol feminino 2024-25. Pela quarta época consecutiva, Benfica e Sporting discutem o título, depois de terem ultrapassado Damaiense e Racing Power nas meias-finais da prova. Numa temporada de fortes mudanças nos plantéis, as duas equipas que têm dominado a modalidade em Portugal procuram começar a temporada com o pé direito, já que o campeonato arranca dentro de uma semana.

No ciclismo, prossegue a Volta a Espanha, com João Almeida (UAE) na terceira posição da classificação geral, à entrada para a 8.ª etapa. Isto depois de, na 6.ª tirada, Ben O'Connor (AG2R) ter sacudido a corrida com um triunfo por uma margem surpreendente, que lhe permitiu assumir a liderança da prova, atirando Primoz Roglic (BORA-Hansgrohe) para a segunda posição. Na segunda-feira, o dia é de descanso, para que o pelotão recupere com vista ao segundo terço da corrida.

Depois de quase um mês de paragem, a Fórmula 1 também está de regresso, para o Grande Prémio dos Países Baixos, onde o líder do Mundial correrá em casa. Em Zandvoort, Max Verstappen (Red Bull) procurará voltar aos triunfos, o que já não acontece há quatro corridas (Áustria, Grã-Bretanha, Hungria e Bélgica). A vantagem sobre o segundo classificado, Lando Norris (McLaren) é de 78 pontos, mas Lewis Hamilton (Mercedes) também atravessa um bom momento, tendo registado dois triunfos nas três últimas provas.

O que talvez lhe tenha passado despercebido

A transferência de David Neres do Benfica para o Nápoles.

O regresso de João Félix ao Chelsea, agora a título definitivo.

Um dia de glória e de alívio para Jannik Sinner.