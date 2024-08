Pelo menos três mortos e nove pessoas em perigo de vida num esfaqueamento em festival alemão

Pelo menos três pessoas foram mortas e várias ficaram feridas na noite desta sexta-feira na sequência de um esfaqueamento num festival em Solingen, no oeste da Alemanha, que celebrava o 650.º aniversário da cidade, avançou o jornal Solinger Tageblatt. Segundo a organização do festival, há nove pessoas em perigo de vida.

O incidente ocorreu por volta das 21h45 locais (20h45 em Lisboa). O suspeito terá esfaqueado várias pessoas indiscriminadamente. Várias testemunhas ouvidas pelo jornal afirmam que o autor do crime fugiu do local. A Deutsche Presse-Agentu (dpa), agência de notícias alemã, avançou, citando fontes policiais, que não houve nenhuma detenção.

Pouco depois das 22h, Philipp Müller, que faz parte da organização do festival, subiu ao palco e pediu que todos os presentes saíssem da praça central de Solingen. Informou ainda que havia nove pessoas em perigo de vida. Todos os presentes acederam ao pedido da organização e o ambiente mudou totalmente: até ali, vivia-se um clima de comemoração, mas mal ficou claro o que tinha acontecido nas imediações do festival, o estado de choque apoderou-se dos presentes, que rapidamente esvaziaram a praça principal da cidade.

Há polícias armados no local, ouvem-se sirenes e um helicóptero sobrevoa a zona, segundo o Solinger Tageblatt. As autoridades pediram que ninguém permaneça no centro da cidade.

Lars Breitzke estava a ver o concerto de Suzan Töpfer quando percebeu que algo não estava bem após identificar uma mudança na expressão facial da cantora. Logo a seguir, uma pessoa colapsou ao seu lado. Pensou que seria alguém alcoolizado, mas rapidamente viu mais pessoas caídas e sangue à volta. O espectador contou ao Solinger Tageblatt que ficou em choque. Noutro ponto do festival, as luzes dos concertos misturavam-se com as das ambulâncias e só depois de Philipp Müller subir a palco ficou perceptível o que se tinha passado.

O "Festival da Diversidade", que assinalava o 650.º aniversário da cidade, foi cancelado. Durante o fim-de-semana eram esperados mais de 80 mil visitantes.

O presidente da Câmara da cidade, Tim Kurzbach, reagiu através das redes sociais: "Esta noite estamos todos em Solingen em choque, susto e grande tristeza", afirmou, "rezo por todos aqueles que ainda lutam pela vida". Deixou ainda um agradecimento a todas as autoridades "pelo serviço prestado". com Reuters