Rússia suspende serviço de ferry para a Crimeia depois de ataque ucraniano

UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / VIA REUTERS

A Rússia suspendeu esta sexta-feira, 23 de Agosto, um serviço de ferry entre o Sul do país e a Crimeia depois de, na véspera, um ataque ucraniano ter atingido uma embarcação carregada com vagões de comboio que transportavam combustível, informou o Ministério dos Transportes da Federação Russa.

A Marinha da Ucrânia anunciou que tinha destruído um ferry no porto Kavkaz na região russa de Krasnodar, um dos principais acessos da Rússia ao mar Negro, que disse ter sido usado para entregar combustível e armas para a Crimeia, província ucraniana que a Rússia conquistou e anexou em 2014.

O Ministério dos Transportes russo afirmou, em comunicado, que o serviço de ferry para a Crimeia tinha sido temporariamente suspenso, enquanto decorriam os trabalhos de limpeza.

O ministério afirmou que, entretanto, poderia ser utilizada uma rota terrestre alternativa para enviar carga para a Crimeia.

A agência noticiosa estatal RIA disse, citando os serviços de emergência, que um incêndio provocado pelo ataque ucraniano não tinha “praticamente” afectado as infra-estruturas do porto, mas que o ferry atingido pela Ucrânia estava meio submerso.

Antes, as autoridades locais tinham dito antes que o navio se tinha afundado.

Modi em Kiev

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, visitava entretanto Kiev, onde apelou ao Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, para negociar com a Rússia, oferecendo-se para agir como um “amigo” para ajudar a conseguir a paz.

A primeira visita de um primeiro-ministro indiano na história moderna da Ucrânia ocorre num momento volátil da guerra lançada pela Rússia em Fevereiro de 2022, com Moscovo a obter ganhos lentos, mas seguros, no Leste da Ucrânia, enquanto Kiev pressiona numa incursão transfronteiriça.

Em declarações aos jornalistas, Modi disse que tinha ido a Kiev com uma mensagem de paz e apelou ao diálogo entre a Rússia e a Ucrânia.

“O caminho para a resolução do conflito só pode ser encontrado através do diálogo e da diplomacia. E devemos avançar nessa direcção sem perder tempo. Ambas as partes devem sentar-se juntas para encontrar uma saída para esta crise”, disse Modi.

“Quero assegurar-vos que a Índia está pronta a desempenhar um papel activo em todos os esforços de paz. Se eu puder ter pessoalmente algum papel neste processo, fá-lo-ei, quero assegurar-vos como amigo”, afirmou.

Modi visitara o Presidente russo, Vladimir Putin, em Moscovo em Julho.