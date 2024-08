Partidos de Esquerda “extremamente satisfeitos” após reunião com Emmanuel Macron

O Presidente francês Emmanuel Macron iniciou esta sexta-feira as conversações com os partidos em França, começando com os partidos da Nova Frente Popular, reunindo os partidos da esquerda francesa.

À saída da reunião, a candidata designada pela Nova Frente Popular Lucie Castets disse à imprensa presente no Palácio do Eliseu que os deputados estavam “extremamente satisfeitos” com a discussão com o Presidente.

“Tivemos uma discussão muito rica. Congratulamo-nos com o facto de ele ter reconhecido que o povo francês tinha enviado uma mensagem nas últimas eleições e que essa mensagem era o desejo de uma mudança de direcção política. O Presidente é claro a este respeito”, contou a candidata, que disse ainda que, apesar disso, Macron “parece ter a tentação de compor o seu governo”.

Nas declarações à imprensa feitas antes da entrada no Palácio do Eliseu, Lucie Castets avisou que, caso não lhe desse posse, “estaria a enviar o sinal de que não ouviu as exigências do povo francês para uma mudança de direcção e de método”.

Depois de Castets, um por um, cada líder dos principais partidos da Nova Frente Popular falaram à imprensa.

O líder do Partido Socialista francês (PS), Olivier Faure também se mostrou optimista, tendo contado que Macron “reconheceu que todas as forças representadas na Frente Republicana tinham legitimidade para governar e encarnar essa mudança” e que a decisão não tinha ainda data marcada mas que seria “rápida”.

Já Manuel Bompard, coordenador do partido França Insubmissa, manteve o tom de aviso ao Presidente mas admitiu que viu uma evolução na abertura de Macron. Antes da entrada na reunião, o ambiente entre a esquerda e Macron, especialmente no que toca aos membros do França Insubmissa, estava crispado. Manuel Bompard afirmou à FranceInfo que Macron estava a ter um “comportamento de autocrata”.

“O Presidente da República parece estar a começar a perceber que perdeu estas eleições legislativas, mas parece que ainda não está a tirar todas as consequências”, reforçou Bompard no final do encontro. O deputado da França Insubmissa mostrou também as mesmas preocupações da tendência de Macron para tentar ser o protagonista da selecção do governo.

“Lembrou-nos que tinha de ser o árbitro e ficámos com a impressão de que tinha tendência para querer ser o treinador”, contou o coordenador do grupo parlamentar da França Insubmissa.

O secretário-geral do Partido Comunista Francês, Fabien Roussel, diz que os representantes da Nova Frente Popular insistiram que tinha de haver uma mudança e que a queriam “encarnar”.

Já a líder dos Ecologistas, Marine Tondelier, demonstrou “apoio total” à candidata Lucie Castets e que o facto de Macron ter proposto terem vindo todos juntos com Castets era “um primeiro sinal muito favorável”.

Partidos aliados a Macron estão a ser ouvidos

Esta sexta, os partidos da coligação macronista às eleições conhecida por Juntos estão ainda a ser ouvidos na residência do Eliseu por Emmanuel Macron. Seguidos destes partidos, também os membros d'Os Republicanos anti-Le Pen, liderados por Laurent Wauquiez, vão ser ouvidos esta tarde pelo Presidente francês.

Na segunda, Macron irá reunir com a União Nacional, de Marine Le Pen e Jordan Bardella, juntamente com os membros d'Os Republicanos pró-Le Pen, liderados por Eric Ciotti, o Presidente disputado do partido.