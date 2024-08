Nove desaparecidos após queda de avião turístico na selva da Tailândia

Mais de 300 militares e voluntários foram destacados para as buscas e as autoridades iniciaram uma investigação sobre as causas do acidente.

Nove pessoas estão desaparecidas após um avião de turismo se ter despenhado na quinta-feira no leste da Tailândia, anunciaram as autoridades, que admitiram ter pouca esperança de encontrar sobreviventes.

O avião turbopropulsor despenhou-se na província oriental de Chachoengsao, quando fazia a ligação entre a capital, Banguecoque, e Trat, perto da fronteira com o Camboja.

As autoridades acreditam que todos os ocupantes morreram no acidente.

Foto Foram encontrados restos mortais e destroços do avião PARTYA CHURARAT / EPA

“O acidente ocorreu por volta das 15h10 [9h10 em Lisboa]. Estamos a tentar encontrar as pessoas desaparecidas, mas pensamos que estão todas mortas”, disse o governador de Chachoengsao, Chonlatee Yangtrong, aos jornalistas, no local do acidente.

De acordo com a imprensa local, quatro tailandeses e cinco chineses, incluindo duas crianças de 12 e 13 anos, viajavam no avião.

Mais de 300 militares e voluntários foram destacados para os trabalhos de busca e as autoridades iniciaram uma investigação sobre as causas do acidente.

Já foram encontrados restos mortais e partes do avião, mas a chuva intensa está a atrasar os trabalhos.

“Não tencionamos parar enquanto não encontrarmos as pessoas desaparecidas, mesmo que algumas zonas estejam inundadas”, acrescentou o governador.