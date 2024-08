Kamala Harris vinca contraste com Trump e diz que “é o momento” de um cessar-fogo em Gaza

Kamala Harris encerrou a convenção democrata de Chicago com um discurso a marcar o contraste face ao candidato dos republicanos às presidenciais norte-americanas de Novembro, Donald Trump, tanto no plano interno, com ênfase na questão do aborto, como na frente externa, declarando ter chegado "o momento" de um acordo em Gaza. A vice-presidente dos Estados Unidos reiterou o compromisso de Washington perante a defesa de Israel mas sublinhou o "direito à dignidade, segurança, liberdade e autodeterminação” dos palestinianos.

