Reabilitação do jardim da Praça da República no Porto arranca segunda-feira

A reabilitação do jardim de Teófilo Braga, na Praça da República do Porto, arranca na segunda-feira com um investimento de cerca de 1,3 milhões de euros, adiantou à Lusa fonte da Câmara Municipal. A empreitada, a cargo da empresa municipal GO Porto, tem um prazo de execução de 10 meses, prevendo-se a sua conclusão para Junho de 2025, referiu.

No âmbito desta requalificação vai ser renovada a rede de rega, reformulada toda a rede de iluminação pública e de recolha de águas pluviais, plantados mais de 13 mil arbustos e 150 árvores, aumentando a área actual dedicada aos espaços verdes, explicou. Além disso está ainda previsto o reposicionamento das diversas estátuas lá instaladas como a escultura "Baco", a estátua do General Pires Veloso e a do Padre Américo, sublinhou a fonte. A escultura "Rapto de Ganimedes", actualmente instalada no jardim da Cordoaria, será devolvida à Praça da República, acrescentou.

As obras contemplam ainda a colocação de novas papeleiras, bebedouros e bancos. "O objectivo é transformar este espaço público num local mais atractivo, acessível e funcional para a população", frisou a fonte. A requalificação do jardim Teófilo Braga pretende trazer de volta as origens históricas do antigo campo militar de 1909 com um traçado linear, simétrico e centralizado representando, assim, o marchar dos soldados, acrescentou.

Devido a esta obra, o trânsito sofrerá condicionamentos até dia 22 de Junho de 2025, nomeadamente o estreitamente de via e proibição de estacionamento na Praça da República, arruamento Sul, tramo Norte e proibição à paragem e ao estacionamento na Praça da República, arruamento Nascente, no lado oposto ao n.º 199. O projecto é da autoria da professora Teresa Portela Marques da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP).