Grupo de cidadãos contesta construções previstas para área verde em São João do Estoril

Movimento foi formado por moradores que querem salvaguardar mancha verde e melhorar o espaço. Câmara de Cascais responde à contestação dizendo que acautelará “a preservação do ecossistema” do local.

Um grupo de cidadãos está a contestar as construções previstas para uma área verde em São João do Estoril, no concelho de Cascais. Para tal, fez uma petição pública dirigida ao presidente da Câmara Municipal de Cascais, à Assembleia da República e à União das Freguesias de Cascais e Estoril. ​Questionada sobre a contestação, a Câmara Municipal de Cascais refere que a intervenção afectará “somente uma parcela periférica de baixa densidade arbórea” e que vai acautelar “a preservação do ecossistema” do local.