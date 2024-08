Em família, alinhados por livros, estrelas, palhaços e memórias

Na agenda dos próximos dias estão o Lisbon Under Stars, a Feira do Livro do Porto, a história d’O Polegarzinho, circos e festas mais ou menos medievais.

ESPECTÁCULO

Lisbon Under Stars

22 de Agosto a 31 de Outubro

Depois de ter dado o ar da sua graça entre Maio e Julho deste ano, o Lisbon Under Stars abre uma segunda temporada do espectáculo que, desde a sua edição de estreia em 2018, acolheu mais de 175 mil visitantes e venceu um Best Event Award, entre outras distinções.

Com as Ruínas do Convento do Carmo (Lisboa) a dar o cenário, a experiência imersiva de videomapping passa em revista alguns dos momentos que marcam os últimos seis séculos da História de Portugal, como a Batalha de Aljubarrota, a Era dos Descobrimentos, o Terramoto de 1755 ou a Revolução dos Cravos. São aqui (re)“vividos” pelo ateliê OCubo, que junta às estrelas que se avistam a céu aberto, outras que participam no espectáculo, como Catarina Furtado, Mariza, Teresa Salgueiro, Rão Kyao, Amália Rodrigues, Salvador Sobral ou José Afonso.

Sessões de segunda a quarta, às 21h; e de quinta a sábado, às 21h e 22h. Bilhetes entre 15€ e 20€, sendo a entrada gratuita para crianças até aos cinco anos.

FEIRAS

Feira do Livro do Porto

23 de Agosto a 8 de Setembro

É nas linhas de Eugénio de Andrade (1923-2005) que se centra a 11.ª edição do certame literário organizado pela autarquia do Porto.

Os Jardins do Palácio de Cristal tornam a servir de casa a mais de duas semanas de programação intensa, calibrada pelos 130 stands de editoras, livreiros e alfarrabistas presentes, mas também por conversas, poesia, humor, cinema, concertos, oficinas, apresentações de livros, sessões de autógrafos, actividades para crianças e um lote de convidados que integra figuras como Gonçalo M. Tavares, José Luís Peixoto, Dulce Maria Cardoso, António Zambujo, Gisela João ou Frankie Chavez.

Com entrada livre, está aberta das 12h às 21h nos dias úteis (sexta encerra uma hora mais tarde); ao fim-de-semana, as portas abrem às 11h e encerram às 22h (sábado) e 21h (domingo).

Foto Feira do Livro do Porto Nuno Miguel Coelho/CM Porto

Feira Histórica de Serpa

23 a 25 de Agosto

Inspirada pelos 50 anos do 25 de Abril e celebrando a liberdade, a democracia e os resistentes antifascistas, a 14.ª Feira Histórica de Serpa leva à cidade alentejana uma série de encenações, teatro de fogo, cortejos, artesãos, tasquinhas, um acampamento militar e cenários alusivos à época (chaimite incluída).

Nesta máquina do tempo entram ainda o espectáculo Reviver o Festival da Canção, a projecção do documentário A Cor da Liberdade de Júlio Pereira e a exposição 25 de Abril de 1974, Quinta-feira, que reúne imagens captadas pelo fotojornalista Alfredo Cunha.

A entrada é livre; o programa detalhado pode ser consultado aqui.

Dias Medievais de Castro Marim

21 a 25 de Agosto

Com um Guia do Bem Trajar para quem quiser recuar nos séculos a preceito (e não pagar entrada por isso), esta feira medieval traz na lapela as notas do rigor histórico. Orgulhosa da fidelidade aos acontecimentos e aos hábitos da época, a vila de Castro Marim põe o castelo à disposição para esta que é a 25.ª edição dos Dias Medievais – no ano em que se assinalam os 750 anos da construção do monumento.

Ali entram cavaleiros, realeza, artesãos, guerreiros, jograis, malabaristas, zaragateiros, bobos, encantadores de serpentes, falcoeiros, contadores de histórias, banquetes e, até, a experiência de ser rei por uma noite, entre muitos outros postais desse tempo à luz das tochas.

A animação começa às 17h (no último dia, às 16h) e termina à meia-noite. O preço do bilhete diário vai dos 4€ aos 8€; o passe, de 8€ a 16€.

Foto Dias Medievais de Castro Marim CM CASTRO MARIM

FESTAS

Festas do Mar

22 de Agosto a 1 de Setembro

Na Baía de Cascais, entre a Cidadela e o Jardim Visconde da Luz, tem lugar uma festa que homenageia a Nossa Senhora dos Navegantes e, a par da animação, do artesanato e do petisco, dá lugar de destaque a um festival de concertos para miúdos e graúdos.

Rui Veloso, Bárbara Bandeira, Fernando Daniel, António Zambujo, Bárbara Tinoco, Tiago Bettencourt, Carolina Deslandes e a Sinfónica de Cascais convivem no alinhamento com estrelas do universo infantil como Ruca, Heidi, Bluey, Pocoyo, Porquinha Peppa ou Cocomelon.

A animação começa às 18h30 (a gastronomia e o artesanato abrem antes, às 12h) e estende-se noite adentro, sempre com entrada livre.

FESTIVAL

Festival Dunas de São Jacinto

23 a 25 de Agosto

Organizado pela autarquia e parte do programa de Aveiro 2024 - Capital Portuguesa da Cultura, o evento decorre na Praia de São Jacinto e alinha a oitava edição com concertos, espectáculos aéreos e actividades para toda a família, de teor ambiental, cultural, desportivo e náutico.

O Aveiro Air Show, com demonstrações de voos acrobáticos na baía (sábado, às 15h), e o espectáculo nocturno Atlantid, com música, lasers, água e luz (sexta e sábado, às 23h30), são dois dos momentos altos do cartaz, detalhado aqui. Delfins, HMB e Marisa Liz estão entre os que asseguram a animação musical.

Foto Festival Dunas de São Jacinto DR

CIRCO

Festival Circ’Bô

23 a 25 de Agosto

A aldeia de Vilares de Vilariça, em Alfândega da Fé (Bragança), recebe a primeira edição do festival de artes do circo nas serras transmontanas.

Promovido pela iLocal e pelo INAC - Instituto Nacional de Artes do Circo, com apoio do Turismo de Portugal, o projecto traduz-se não só em espectáculos de arte circense, mas também em actividades de ioga, dança, música, sustentabilidade e cidadania activa.

O bilhete diário custa 28,50€; o passe, entre 73€ e 188€ (crianças até aos 12 anos não pagam). Mais informações em festivalcircbo.pt.

Festival Xarivari

23 a 25 de Agosto

Com o selo da Companhia Marimbondo, o festival celebra a mão-cheia de edições com música, palhaços, marionetas e todo um circo de artes de rua protagonizado por convidados nacionais e internacionais.

É em Foz de Arouce, na Lousã, que assentam arraiais, mostrando ao público criações como Petite Fleur, da espanhola Alauda Teatro (dia 23, às 21h30, no Momo - Museu do Circo), Circo Momo, da companhia anfitriã e associados (dia 24, no mesmo sítio e à mesma hora), ou Malabarion on the Rox, da argentina Roxi Katcheroff (dia 25, às 18h30, no anfiteatro do Parque Carlos Reis). A entrada é gratuita.

ÓPERA

O Polegarzinho

28 a 31 de Agosto

A pensar no “público do futuro”, o Operafest leva aos Jardins do Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, uma nova versão do clássico de Charles Perrault.

Sobe à cena em estreia nacional a contoópera de Isabelle Aboulker, aqui traduzida por Luís Rodrigues e encenada por Sandra Faleiro, que versa sobre um pequeno herói que, graças à sua coragem e inteligência, consegue fugir dos males do mundo real. Uma metáfora para o crescimento (e as suas dores), apontada a maiores de cinco anos e com sessões de quarta a sábado, às 21h. Os bilhetes custam 15€ (7,50€ dos cinco aos 12 anos).

Foto O Polegarzinho DR

ATELIÊ

Dominguinhos - Ateliê de Educação Ambiental

25 de Agosto

No Mar Shopping de Matosinhos, a ideia é “plantar, plantar, plantar… regar, regar, regar…”.

Da purificação do ar à decoração, as plantas são um bom elemento para dar vida a uma casa. Em tempo de férias, convidam-se os participantes a criar um regador ecológico reciclando embalagens de detergente. Domingo, das 11h às 12h30, com entrada livre.