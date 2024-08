7 dias, 7 fugas: nas linhas dos copos e do descanso, com alguns truques pelo meio

Nas linhas de Eugénio de Andrade

Nos Jardins do Palácio de Cristal, no Porto, está tudo a postos para abrir as páginas da 11.ª edição da Feira do Livro do Porto, organizada pela autarquia e inspirada este ano pelo “poeta da luz” Eugénio de Andrade (1923-2005).

Com 17 dias de programação intensa e uma avenida abrilhantada por 130 stands, o festival literário alinha editoras, livreiros, alfarrabistas, conversas, poesia, humor, cinema, concertos, oficinas, apresentações de livros, sessões de autógrafos, actividades para crianças e um lote de convidados que integra figuras como Gonçalo M. Tavares, José Luís Peixoto, Dulce Maria Cardoso, António Zambujo, Gisela João ou Frankie Chavez. De 23 de Agosto a 8 de Setembro, com entrada livre. Mais em feiradolivro.porto.pt.

Um festival cheio de truques

Em Lisboa, a magia está no ar. À 12.ª edição, o Lisboa Mágica - Street Magic World Festival renova o compromisso de dar corda a momentos em família para mais tarde recordar trazendo “o que de melhor se faz no âmbito da magia de rua a nível mundial, numa celebração da universalidade e intemporalidade da linguagem artística, em absoluta e surpreendente interacção com o espaço público”.

Na cartola estão 15 artistas de oito países e 175 espectáculos gratuitos, espalhados por 13 espaços da capital, até 25 de Agosto – coordenadas detalhadas em www.lisboamagica.pt. A comandar os truques está o premiado ilusionista português Luís de Matos.

Foto Lisboa Mágica no ar Ana Dias

Reviver Abril como se fosse hoje

De 23 a 25 de Agosto, o centro histórico de Serpa volta ao tempo da ditadura e aos dias da revolução que marcou a história de Portugal.

Inspirada pelos 50 anos do 25 de Abril e celebrando a liberdade, a democracia e os resistentes antifascistas, a 14.ª Feira Histórica de Serpa leva à cidade alentejana uma série de encenações, teatro de fogo, cortejos, artesãos, tasquinhas, um acampamento militar e cenários alusivos à época (chaimite incluída).

Nesta máquina do tempo entram ainda o espectáculo Reviver o Festival da Canção, a projecção do documentário A Cor da Liberdade de Júlio Pereira e a exposição 25 de Abril de 1974, Quinta-feira, que reúne imagens captadas pelo fotojornalista Alfredo Cunha no dia em que a liberdade saiu à rua, mas também no pré e pós-revolução. A entrada é livre.

Ora sidra (e outras bebidas) na caneca

Ao balcão montado na Avenida dos Plátanos de Ponte de Lima chegam quinze marcas nacionais e uma dezena de produtores vindos de Itália, Áustria, Finlândia, Suécia, Alemanha, Estados Unidos de América, Bélgica e Espanha.

É a terceira edição da Sidrama - Festival de Sidras e Bebidas do Pomar, iniciativa promovida pelo município para pôr a vila limiana no mapa do bom beber, pelo menos no que a este género diz respeito – vem, aliás, com o carimbo de único festival do país dedicado à sidra. Para acompanhar os copos, há espectáculos musicais. De 23 a 25 de Agosto, com entrada livre.

Sopa da pedra, caralhotas e melão

Junte-se a lenda popular à vontade de fazer a festa e há festival à portuguesa na certa. Almeirim não é excepção e não deixa os créditos por mãos alheias.

Com dez edições na panela, o Festival da Sopa da Pedra presta honras à história de um pobre frade que consegue, com astúcia, começar uma receita de uma sopa com uma simples pedra e, com a ajuda de vários pessoas que trazem vários ingredientes e temperos (como batatas ou toucinho), acabar com algo bem mais nutritivo.

Organizado pela Confraria Gastronómica de Almeirim, marca encontro com os comensais entre 28 de Agosto e 1 de Setembro, no Parque das Tílias, e vem guarnecido com concertos, artesanato, folclore, dança, sessões de showcooking e tasquinhas com petiscos típicos e outros trunfos da terra, como as caralhotas e o melão. A entrada é livre.

Foto Festival da Sopa da Pedra de Almeirim DR

Ir a banhos, à moda antiga

Lagos volta a molhar o pé na tradição e a renovar o ritual que marca o final do Verão, “espanta os demónios e vale por 29 banhos”, assim dita a organização.

A Festa do Banho 29 começa com uma recriação histórica na Avenida dos Descobrimentos e Praia da Batata, que remete para a época em que as gentes rurais se deslocavam à terra costeira para o afamado banho, trazendo na cesta comes e bebes. A animação segue, a partir das 18h, para o Cais da Solaria e Jardim da Constituição onde há música com fartura, uma aula de zumba, os habituais concursos de trajes de banho tradicionais e fogo-de-artifício.

O programa estende-se ainda aos três palcos instalados na Praia da Luz, a funcionar a partir das 18h, com anfitriões como Blasted Mechanism ou Marten Hørger. Tudo no dia 29 de Agosto, com entrada gratuita.

De copo cheio e mosto abençoado

Em terra de “vinho, gentes e tradição” e “vinhas fartas até onde o olhar alcança”, lembra a organização, é tempo de colher a 61.ª edição da Festa das Vindimas.

De 29 de Agosto a 3 de Setembro, Palmela é palco de provas, apresentações e competições de vinhos produzidos por uma dúzia de adegas locais, mas também momentos simbólicos como a pisa da uva ou a bênção do primeiro mosto, cortejos, folclore, provas desportivas, largadas de touros, caminhadas, passeios de mota, sunsets no Wine Lounge, a Tarde do Garrafão e animação musical (alinhamento completo aqui).

Nos cestos vêm também os Fins-de-semana Gastronómicos do Vinho de Palmela, que decorrem de sexta a domingo, até dia 8 de Setembro, em 20 estabelecimentos da região.