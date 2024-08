As empresas operadoras de transporte ferroviário de mercadorias que venham a beneficiar do apoio que o Governo aprovou especificamente para incentivar o sector vão ter de reflectir essa ajuda no preço aos clientes. É isso que está escrito na Resolução do Conselho de Ministros publicada em Diário da República na passada quarta-feira, com data de 8 de Agosto.

