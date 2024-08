Fed sinaliza corte de juros: “Chegou o tempo para política monetária se ajustar”

Para Jerome Powell, a “tarefa não está completa, mas já se fizeram progressos” no caminho de reduzir a inflação.

O presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos da América (Fed), Jerome Powell, disse esta sexta-feira que "chegou o tempo" para a política monetária se ajustar, apontando assim para um corte de juros em Setembro.

"Estamos atentos aos riscos do nosso mandato dual", assegurou Jerome Powell, no discurso de abertura do simpósio anual em Jackson Hole, nos EUA, pelo que "o tempo chegou para a política [monetária] se ajustar".

Apesar deste sinal de que está a chegar a altura de um corte de juros, que os mercados esperam que aconteça na reunião de Setembro, o presidente da Fed ressalva que esse passo continua dependente dos dados que sejam conhecidos até ao momento.

Para Jerome Powell, a "tarefa não está completa, mas já se fizeram progressos" no caminho de reduzir a inflação.

O presidente da Fed destaca que a inflação está "muito mais perto" do objectivo de 2%, sinalizando que tem mais confiança de que a inflação "está num caminho sustentável".

Já no que diz respeito ao emprego, Jerome Powell assume que "o mercado de trabalho arrefeceu e a taxa de desemprego começou a subir e está nos 4% [na maior economia mundial], ainda baixa, mas acima do nível de 2023".

A autoridade monetária dos EUA colocou, na luta contra a inflação ao longo dos dois últimos anos, as suas taxas de juro de referência num intervalo entre 5,25% e 5,5%. Tem a próxima reunião de política monetária agendada para os dias 17 e 18 de Setembro.