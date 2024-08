Fábio Vieira, Gul, Conceição, Carmo e Martínez: o FC Porto acelera no mercado

Num dos pratos da balança, o avançado Deniz Gul e o médio Fábio Vieira; no outro, Francisco Conceição, David Carmo e Toni Martínez. Esta sexta-feira, no FC Porto, fica marcada por duas contratações iminentes e três saídas na calha. Na véspera do embate da 3.ª jornada da Liga com o Rio Ave, os “dragões” aceleram o ritmo para arrumar a casa até ao final do mês.

Ainda durante a manhã, chegou à cidade Deniz Gul, que se prepara para ser o primeiro reforço do FC Porto 2024-25. O avançado sueco brilhou nos últimos anos no Hammarby e, aos 20 anos, prepara-se para aumentar as opções do treinador, Vítor Bruno, para a frente de ataque, depois das saídas de Evanilson e de Taremi.

Os “azuis e brancos” terão de desembolsar algo como 4,5 milhões de euros (que poderão vir a ser cinco milhões) pelo jogador, que no ano passado fez 14 golos em 23 jogos (no terceiro escalão sueco) e, já em 2024, apontou três em 17 (no primeiro).

Gul não será, porém, o único reforço a juntar-se ao plantel no Dragão nos próximos dias. Fábio Vieira está próximo de um regresso a casa, por empréstimo do Arsenal sem opção de compra, constituindo mais uma opção de qualidade para o meio-campo. O jogador deixou o FC Porto há dois anos, a troco de 35 milhões de euros, mas em 2023-24 não teve um índice de utilização elevado, procurando agora um novo espaço de afirmação.

Em sentido contrário, movimentam-se Conceição, Carmo e Martínez. O extremo continua a ser cobiçado pela Juventus, sendo que em cima da mesa o FC Porto terá uma hipótese de venda definitiva ou de empréstimo (com uma taxa generosa, a rondar os 10 milhões) mas sem opção de compra. A saída do criativo é, nesta altura, um cenário bastante provável.

Praticamente fechada está a transferência definitiva de David Carmo para o Olympiacos, que representou por empréstimo na época passada. O central deverá render algo como 11 milhões de euros, com margem para crescer até aos 15, ficando os “dragões” com 10% de uma mais-valia a realizar em caso de futura venda do passe do jogador, que já não foi convocado para o jogo de hoje.

Quanto ao avançado Toni Martínez, está em conversações com o Alavés e o treinador, Vítor Bruno, já assumiu nesta sexta-feira que a transferência é um cenário plausível: “Há uma alta probabilidade de sair. É natural que, depois de quatro anos em que não tenha sido muito utilizado, que queira fazer um contrato que lhe possa dar outra realidade”.