A segunda temporada de Pachinko sobe o nível e o número de personagens

A série televisiva Pachinko, aclamada pela crítica, regressa esta sexta-feira para uma segunda temporada com um elenco muito maior e com mais riscos para alguns dos seus protagonistas, como disseram os criadores do programa antes da estreia.

Baseada no romance homónimo de Min Jin Lee, a história multigeracional da série é contada em três línguas: coreano, japonês e inglês, e a segunda temporada começa em Osaka, no Japão, em 1945. "Sempre dissemos que o batimento cardíaco tinha de ser o mesmo, independentemente do que acontecesse, mas acho que a maior diferença é o facto de o mundo da série se ter tornado muito maior para as nossas personagens", disse o escritor e produtor executivo Soo Hugh à Reuters.

"Acrescentámos muitas mais personagens na segunda temporada, porque é assim que as famílias crescem." Pachinko é uma série de âmbito simultaneamente épico e intimista, que começa com um amor proibido e se torna numa saga que acaba por viajar no tempo e no espaço, tocando temas como a guerra, o luto e a redenção. Quatro gerações são retratadas a partir dos olhos da sua matriarca, Sunja. Nesta segunda temporada, ela tem de tomar decisões complexas para tentar salvaguardar a sua família durante a II Guerra Mundial. A primeira temporada foi amplamente elogiada pela crítica e espectadores e recebeu prémios de instituições e festivais como Peabody, American Film Institute, Critics Choice e Gotham Independent Film.

Sunja, interpretada por Kim Min-ha, retoma o contacto com o seu antigo amante Hansu (Lee Min-ho), um homem de negócios com ligações criminosas. Na história paralela, o neto de Sunja, Solomon (Jin Ha), tenta regressar ao topo em Tóquio, no final dos anos 1980, enquanto a agora idosa Sunja (Youn Yuh-jung) é estimulada por uma nova amizade."Com a história de Solomon nos dias de hoje, os riscos parecem-lhe mais graves", disse Hugh.

Para Kim, exprimir a maturidade crescente da jovem Sunja, agora mãe de dois filhos, foi um desafio. "Não fui mãe, por isso demorei muito tempo a perceber como o ser", disse Kim, de 28 anos, que se inspirou nas mulheres da sua própria família.

Lee, uma das maiores estrelas da Coreia do Sul, disse que Hansu, uma personagem "que está sempre a olhar para a frente, nunca para trás", também está diferente em relação à primeira temporada. "Senti-me como se estivesse a assumir uma nova personagem", disse o actor de 37 anos. "Pachinko surgiu numa altura em que precisava de uma nova energia e deu-me novas perspectivas e ideias. É um trabalho muito significativo para mim", acrescentou.

O primeiro episódio da segunda temporada está disponível na Apple TV+ nesta sexta-feira, com novos episódios lançados semanalmente. com PÚBLICO