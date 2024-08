Cinco filmes para ver nas férias de Verão

Neste P24, Jorge Mourinha, crítico de cinema do Ípsilon, dá-nos cinco sugestões de filmes para ver este Verão.

Se gosta de cinema e de aproveitar as férias para ver aquele filme que perdeu durante o ano, este episódio especial do P24 é mesmo para si. Esteja no conforto de casa ou em locais mais remotos onde não há cinemas por perto, há sempre uma plataforma de streaming à mão para ver um bom filme.

Por isso, neste episódio convidámos Jorge Mourinha, crítico de cinema do Ípsilon, para nos dar cinco sugestões de filmes para ver este Verão.

Ao longo do mês de Agosto, o P24 dedica alguns episódios a temas do Ípsilon, o suplemento de cultura do PÚBLICO, e da Fugas, que se concentra em viagens e gastronomia.

