Vulcão entra em erupção na Islândia. Lava escapa por fissura

Um vulcão entrou em erupção esta quinta-feira, 22 de Agosto, na Península de Reiquiavique​, no Sudoeste da Islândia. Esta é a sexta ocorrência deste tipo desde Dezembro, de acordo com as autoridades islandesas.

“Uma erupção começou em Sundhnuksgigarod, a leste do monte Sylingafell”, detalhou o Gabinete Meteorológico da Islândia (IMO) em comunicado, acrescentando que começou às 21h26 (22h26 em Lisboa) após uma série de sismos.

Nas imagens de um vídeo em directo filmado à noite, a lava escapava de uma longa fissura e iluminava o fumo que subia para o céu.

Foto Vulcão entrou em erupção esta quinta-feira GISLI OLAFSSON/Reuters

O IMO realçou que ainda não foi capaz de estabelecer a extensão da fissura.

Esta é a sexta erupção na região desde Dezembro. Surge depois de outra que durou mais de três semanas desde o final de Maio na mesma península.

Os meios de comunicação islandeses noticiaram que a aldeia piscatória vizinha de Grindavik estava a ser evacuada, tal como aconteceu em erupções anteriores, sem informar o número de pessoas presentes no local.

A Península de Reiquiavique​ não sofria uma erupção há oito séculos, até Março de 2021. Ocorreram outras em Agosto de 2022, bem como em Julho e Dezembro de 2023. Os vulcanólogos alertaram que a actividade sísmica da região tinha entrado numa nova era.

A Islândia situa-se sobre um “ponto quente” vulcânico do Atlântico Norte e por isso regista erupções regulares. A mais perturbadora dos últimos tempos foi a erupção do vulcão Eyjafjallajokull em 2010, que lançou enormes nuvens de cinzas para a atmosfera e levou ao encerramento generalizado do espaço aéreo europeu.