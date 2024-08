Vindimas: programas até ao lavar dos cestos

A segunda metade do Verão traz, cada vez mais cedo, o tempo das vindimas. Com a oferta de enoturismo em franca expansão, são também de perder a conta os programas de quintas que abrem as portas a quem quiser acompanhar de perto a colheita das uvas.

Juntámos duas mãos-cheias de propostas, do verde Minho às terras quentes do Algarve. Boas vindimas!

Foto Ninguém vindima de barriga vazia: as propostas da Quinta da Aveleda incluem petiscadas com pitéus regionais. Matheus Suliman/DR

Vinhos Verdes: Vindima com cinema, pintura e chapéus

Quinta da Aveleda

A Quinta da Aveleda, em Penafiel, que no fim de Julho recebeu a certificação B Corp, para empresas com boas práticas sociais e de sustentabilidade, preparou um programa de vindimas que mistura vinho e arte. O Vindim’Art, assim lhe chamaram, acontece a 31 de Agosto e a 1, 7 e 8 de Setembro, com um conjunto de actividades que inclui, além da vindima, um minicurso vínico, visitas à adega e aos jardins da quinta, provas de vinhos e jantares com petiscos tradicionais e sopa das vindimas.

Em cada dia, haverá um programa cultural diferente, de cinema nas vinhas (a 31 de Agosto) a um workshop de pintura com vinho (1 de Setembro) ou de chapelaria (dia 7). Os preços variam entre os 18, os 60 e os 99 euros, consoante a actividade.

Rua da Aveleda, 2, Penafiel

Reservas: 255 718 200; enoturismo@aveleda.pt

“A Churchill’s é uma das poucas casas de vinho do Porto que ainda pisa todas as suas uvas a pé", garante a directora de marketing Ana Pinho. DR A altura das vindimas é a melhor para visitar a Quinta da Gricha, a propriedade da Churchill’s em Ervedosa do Douro. DR Fotogaleria “A Churchill’s é uma das poucas casas de vinho do Porto que ainda pisa todas as suas uvas a pé", garante a directora de marketing Ana Pinho. DR

Douro: Pisa a pé em lagares centenários

Quinta da Gricha

A altura das vindimas é a melhor para visitar a Quinta da Gricha, a propriedade da Churchill’s em Ervedosa do Douro, com programas que incluem pisa a pé em lagares de granito datados de 1852. “A Churchill’s é uma das poucas casas de vinho do Porto que ainda pisa todas as suas uvas a pé, porque acredita que esta é a melhor forma de produzir vinhos do Porto de alta qualidade”, garante Ana Pinho, directora de marketing e turismo da empresa. “Além disso, ficamos a saber que daqui a uns anos, quando saírem os vinhos da vindima de 2024, há um bocadinho de nós na sua produção.”

Existem duas experiências disponíveis, a Excepcional Experiência de Vindima (185 euros por pessoa) e a Autêntica Experiência de Vindima (95 euros por pessoa). A primeira é mais completa e começa mais cedo, com uma visita às vinhas para apanhar uvas com a equipa de viticultura da Churchill’s. A segunda, mais curta, também inclui almoço, pisa a pé e prova de Portos. Os dois programas acontecem todas as quartas e sábados de Setembro, até dia 20.

Ervedosa do Douro (São João da Pesqueira)

Reservas: quintadagricha@churchills.pt

Os participantes são levados de manhã numa Bedford de caixa aberta para uma parcela dos mais de 200 hectares de vinha da Quinta de Ventozelo. Jorge Simão/DR É difícil encontrar um cenário mais deslumbrante para "brincar às vindimas" do que o mosaico de curvas que compõe a paisagem do Douro. Luís Ferraz/DR Fotogaleria Os participantes são levados de manhã numa Bedford de caixa aberta para uma parcela dos mais de 200 hectares de vinha da Quinta de Ventozelo. Jorge Simão/DR

De caixa aberta e de jipe pelo Douro

Quinta de Ventozelo

Na Quinta de Ventozelo há dois programas de vindimas para esta época alta do Douro: um exclusivo a quem está hospedado no hotel, a 7 de Setembro, e outro para quem quiser na semana seguinte, no dia 14. Os participantes são levados de manhã numa carrinha de caixa aberta Bedford para uma parcela dos mais de 200 hectares de vinha para a apanha das uvas.

Como é da tradição, há um mata-bicho a meio da manhã para ajudar nos trabalhos: caldo de cebola e covilhetes de legumes e javali, com vinho tinto da casta que está a ser vindimada e outro branco. Depois disso, o percurso é feito de jipe até à Adega da Granvinhos, em Alijó, com visita e prova de vinhos. O programa culmina num almoço na Cantina de Ventozelo, com pratos como rancho à moda de Viseu e rabanadas de vinho do Porto. O preço é de 135 euros por pessoa, 65 euros para crianças.

Ervedosa do Douro (São João da Pesqueira)

Reservas: 254 732 167; geral@quintadeventozelo.pt

Foto O programa do Valverde Santar inclui estada de duas noites, vindima e todas as comodidades: almoço vínico, tratamento no spa do hotel e jantar no restaurante Memórias. Adriano Miranda/Arquivo Público

Dão: Vindimar com todos os luxos

Valverde Santar Hotel & Spa

O ano passado, a antiga Casa das Fidalgas, nas mãos da família dos Duque de Bragança, foi convertida num hotel de luxo, o Valverde Santar Hotel & Spa, agora membro do clube Relais & Châteaux, ao lado dos melhores hotéis do mundo. O hotel, situado em Santar, zona conhecida pelas vinhas, dedica o mês de Setembro a estadas especiais com actividades vinícolas, da colheita manual de uvas a visitas à adega, resultado de uma parceria com a iniciativa Santar Vila Jardim. O programa, disponível entre 1 e 19 de Setembro, inclui estada de duas noites em quarto duplo (a partir de 920 euros por pessoa) com todas as comodidades: experiência da vindima, almoço vínico, tratamento facial no spa do hotel e jantar no restaurante Memórias.

Casa das Fidalgas, Santar (Nelas)

Reservas: 232 394 800; info.santar@valverdeliving.com

Foto Os 55 hectares de vinha da Quinta do Sampayo dão as boas-vindas aos visitantes, após mais de 10 anos de encerramento. Tomás Nazaré/DR

Tejo: Vindima na quinta onde Garrett passava férias

Quinta do Sampayo

Depois de mais de dez anos fechada, a Quinta do Sampayo reabriu as portas aos visitantes em Maio. Ana Macedo, filha do último proprietário, José Macedo, é a responsável pela nova vida da quinta, com a recuperação dos 55 hectares de vinha, o lançamento de dois vinhos e uma parceria com a chef Justa Nobre para eventos. Numa das paredes das novas instalações da quinta está emoldurada uma passagem do livro Viagens na Minha Terra, na qual Almeida Garrett fala das suas férias por aqui: “Rimos e folgámos até alta noite. O resto dormimos a sono solto.”

Por enquanto, a quinta não tem alojamento, mas vai recebendo curiosos com programas de enoturismo durante o dia, como o Vindimar como um Vinhateiro, que arranca a 7 de Setembro – depois dessa data está disponível por marcação. O programa inclui kit de vindima, saída para a vinha em tractor, almoço regional com a actuação de um rancho e visita à adega. O valor é de 150 euros por pessoa, 40 euros para crianças.

Vale da Pinta (Cartaxo)

Reservas: 243 248 021; eventos@quintadosampayo.pt

Foto O relvado da adega da Ode Winery é o palco para o concerto de jazz que encerra o programa de vindimas. Miguel Madeira/Arquivo Público

Pisa a pé com jazz

Ode Winery

É a segunda vez que a Ode Winery, em Vila Chã de Ourique, organiza actividades de vindima, depois de abrir portas o ano passado. O programa de 2024 começou a 15 de Agosto e prolonga-se até 15 de Setembro para grupos entre dez e 20 pessoas (a 150 euros por pessoa), com pisa a pé, almoço com degustação de cinco vinhos, explicações da equipa de enologia e visita à impressionante adega da Ode, fundada em 1902 e com uma enorme cave, estilo bunker, onde são guardadas as barricas.

No domingo, 8 de Setembro, acontece a Ode Winery Stomping Party, uma festa especial para pisar uvas, que inclui prova de vinhos e um almoço de borrego no espeto (65 euros por pessoa). O evento acaba às 17h e, depois disso, há um concerto de jazz na relva, como tem acontecido todos os domingos de Verão.

Rua Coronel Lopes Mateus, 13, Vila Chã de Ourique (Cartaxo)

Reservas: contact@odewinery.com

Foto A experiência de vindimta termina à uma da manhã, com ceia e degustação dos vinhos produzidos pela Mainova. DR

Foto Na Mainova, a vindima acontece à noite, o que permite a colheita das uvas à temperatura ideal e reduzir consumos energéticos com máquinas de arrefecimento. DR

Alentejo: Vindima nocturna com ceia

Mainova

Tal como em anos anteriores, a Mainova, no Vimieiro, opta por fazer uma vindima manual e nocturna, uma maneira de escolher as melhores uvas à temperatura ideal e reduzir consumos energéticos com máquinas de arrefecimento. Chamaram-lhe Moinante Experience, uma referência ao adjectivo “moinante”, que quer dizer vadio ou mandrião. “É aquele que dorme durante o dia, porque esteve a noite toda na farra”, explicam no comunicado do programa de vindimas, actividade que acontece nos dias 25 de Agosto e 1 e 8 de Setembro.

A “farra” na propriedade com 20 hectares de vinha começa às 22h, com welcome drink e kit de boas-vindas. Depois, há uma visita à adega e os participantes preparam-se para a vindima com coletes reflectores, lanternas e tesoura de poda. A experiência acaba à uma da manhã, com ceia e degustação dos vinhos Mainova. O preço por pessoa é de 120 euros e as vagas são limitadas.

Monte Herdade da Fonte Santa, EN 372-1, Vimieiro (Arraiolos)

Reservas: 910 732 526; enoturismo@mainova.pt

A adega da Quinta da Rocha foi decorada com graffiti pelo artista urbano Fábio Carneiro. DR Cave de barricas da Quinta da Rocha DR Fotogaleria A adega da Quinta da Rocha foi decorada com graffiti pelo artista urbano Fábio Carneiro. DR

Lagarada alentejana com graffiti

Herdade da Rocha

A Herdade da Rocha, no Crato, que foi em 2022 comprada pelo grupo Terras & Terroir, detentor da famosa Quinta da Pacheca (Douro), propõe uma lagarada alentejana com arte. A imponente adega onde acontecem os programas de pisa a pé, com dois mil metros quadrados, foi toda decorada com graffiti da autoria do artista urbano Fábio Carneiro. Noutros recantos, há vários pormenores decorativos, do painel de azulejos da holandesa Meinke Flesseman às portas de madeira maciça, esculpidas pelo artista Paulo Neves.

As obras de arte são heranças do antigo proprietário e fundador da herdade, Mário Rocha, CEO da Antarte. Para as vindimas, há dois programas na adega: um mais curto, a 25 euros, com visita à vinha e prova de vinhos, e outro mais longo, de cinco horas, a 85 euros, que inclui também a lagarada na adega que mais parece um museu e um almoço tradicional alentejano com harmonização de vinhos.

Lugar Couto do Saramago, Crato

Reservas: 245 249 871; reservas@herdadedarocha.pt

Foto Na época das vindimas, a Rota dos Vinhos do Alentejo, no centro de Évora, desenha programas por medida, consoante as vontades dos visitantes. Fabrice Demoulin/DR

Vindima feita por medida

Rota dos Vinhos do Alentejo

Durante todo o ano, a Rota dos Vinhos do Alentejo, no centro histórico de Évora, dá conselhos a turistas e curiosos sobre os vinhos e produtores da região. Além de um bar para provas (a 5 euros, com direito a provar seis vinhos), o espaço criado pela Comissão Vitivinícola do Alentejo tem expositores que mostram os diferentes tipos de solo da região, além de simular os aromas das principais castas com borrifadores, como se fossem perfumes.

Na época das vindimas, o centro, renovado em 2021, desenha programas por medida, consoante as vontades – e as carteiras – dos visitantes. Presencialmente, por e-mail, ou por telefone, pode escolher-se entre perto de duas dezenas de programas de vindima dos produtores que fazem parte da rota. As diferentes fases da vindima na Tapada de Coelheiros (Arraiolos), a vindima de madrugada na Fita Preta (Évora) e a pisa a pé ao som de cante alentejano na Herdade do Rocim (Cuba) são alguns dos programas, pensados para agradar a todos (ou quase).

Rua 5 de Outubro, 88, Évora

Das 10h às 13h e das 14h às 17h30. Encerra ao domingo

Reservas: 266 746 498; rota@vinhosdoalentejo.pt

Foto A proposta da Arvad, em Estômbar, é participar na vindima da casta-estandarte Negra Mole, 100% algarvia e uma das mais antigas do país. DR

Foto Há petiscos para acompanhar e, no fim, cada participante terá direito a uma garrafa de Negra Mole com rótulo personalizado. DR

Algarve: Conhecer a Negra Mole

Arvad

O Algarve não é só praia. Longe disso. Aliás, o enoturismo a sul tem crescido nos últimos anos e cada vez mais os produtores da região, cerca de 50, segundo as contas da Comissão Vitivinícola do Algarve, promovem actividades de visita às vinhas, provas de vinhos e até de vindima. É o caso da Arvad, quinta nas margens do rio Arade, que pela primeira vez organiza uma experiência de vindima manual, no dia 6 de Setembro.

A ideia é participar na vindima da emblemática casta Negra Mole, 100% algarvia e uma das mais antigas do país. O programa, a 95 euros e com um limite máximo de 20 participantes, inclui a vindima manual, explicações sobre a casta e uma prova de quatro vinhos Negra Mole Arvad: o tinto, o branco, o rosé e o novo espumante, que estagia em ânfora de barro. Há petiscos para acompanhar e, no fim, cada participante terá direito a uma garrafa de Negra Mole com rótulo personalizado.

Sítio da Abicada, Estômbar (Lagoa)

Reservas: arvad.pt; 968 494 049