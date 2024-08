Túnis – Trípoli: às portas do Sara

Foi há cem anos que três portugueses voaram pela primeira vez entre Portugal e Macau, numa altura em que a audácia humana testava continuamente os limites de uma aviação nascente. A viagem transcontinental de Brito Pais, Sarmento de Beires e Manuel Gouveia, apoiada e seguida atentamente pelos portugueses de então, deixou uma marca na história da aviação. Aqui, contamos como tudo se passou.

No terceiro episódio, os aviadores recebem notícias dos seus colegas que, um pouco por todo o mundo, querem mostrar a capacidade dos aviões para a realização de viagens de longo curso. Acompanham a costa tunisina e, do alto, o esplendor do Sara revela-se-lhes pela primeira vez, mas também sofrem a violência do guibli. Chegam à Líbia italiana, onde se mantém um conflito feroz e prolongado entre os colonizadores e as populações locais.

O podcast A Viagem do Pátria é um podcast da Rede PÚBLICO, numa produção conjunta da Força Aérea Portuguesa e da Universidade do Porto.