Professores vão ter subsídio de deslocação

O Governo decidiu, esta quinta-feira, atribuir um subsídio de deslocação a professores que dêem aulas a mais de 70 quilómetros da sua residência fiscal, anunciou o ministro da Presidência no final de uma reunião do Conselho de Ministros.

O valor deste subsídio oscilará entre 70 a 300 euros “em função da distância”. E só será atribuído a docentes que leccionem nas escolas identificadas como tendo maiores carências de professores.

Para estas escolas, mas com foco nas disciplinas também com mais falta de docentes, será aberto um “concurso extraordinário de vinculação”.

Estas duas acções, que irão ainda ser negociadas com os sindicatos, não integravam a lista de medidas para minorar a falta de professores no âmbito do chamado Plano+Aulas+Sucesso. Segundo Leitão Amaro, o Governo decidiu agora aprová-las para fazer face aos resultados dos últimos concursos de colocação de professores, cujos resultados foram conhecidos na semana passada,

À semelhança do que já tinha feito o ministro da Educação, Fernando Alexandre, também Leitão Amaro responsabilizou a anterior tutela pelo modo como organizou estes concursos que redundaram nesta situação: “Alunos sem aulas nuns sítios e professores sem alunos noutros”.

No Plano+Aulas+Sucesso, apresentado em Junho, o Governo identificou 169 agrupamentos de escolas em situação crítica no que respeita à falta de professores (a lista será divulgada em Setembro), destes 119 estão na Área Metropolitana de Lisboa. No conjunto, estes agrupamentos estão concentrados em 59 concelhos. Alentejo e Algarve são outras das regiões mais afectadas. Critério de selecção: “escolas com pedido de horário sem colocação [de professor] nos últimos três anos lectivos”.

Também foram identificadas 15 disciplinas com maiores carências de professores. Várias delas são disciplinas centrais no currículo actual, como é o caso de Português, Matemática, Biologia e Geologia, Física e Química, História ou Inglês.