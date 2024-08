Prémio do EuroDreams sai a apostador de Lisboa

Em jogo no EuroDreams estava um prémio de 20 mil euros mensais durante 30 anos.

O primeiro prémio do EuroDreams sorteado esta quinta-feira, 22 de Agosto, saiu a um apostador de Portugal. O boletim vencedor foi registado no distrito de Lisboa. Em jogo, no primeiro prémio, estava um prémio de 20 mil euros mensais durante 30 anos — o que totaliza 7,2 milhões de euros.

A chave do sorteio n.º 068/2024 do Euromilhões desta quinta-feira é composta pelos números 1 — 11 — 16 — 26 — 28 — 40 e pela estrela 5.

É a primeira vez que o primeiro prémio deste sorteio sai a uma aposta registada em Portugal.

